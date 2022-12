"Los trapos sucios para mí se lavan en casa": Anna criticó a Ingrid Coronado

Anna Ferro nuevamente se encuentra en la controversia tras las recientes declaraciones que hizo a un programa de televisión. En “De primera mano” dieron a conocer la reacción de la maestra de yoga luego de las declaraciones de Ingrid Coronado sobre Fernando del Solar.

Recordamos que la ex conductora de TV Azteca comentó a Yordi Rosado su verdad sobre lo que pasó con el fallecido presentador, poniendo en evidencia que su separación fue una situación que causó una gran polémica, por lo que ha recibido constantes ataques en redes sociales.

Algunos internautas arremetieron contra Ingrid por sus declaraciones, incluso varios usuarios la criticaron en redes sociales, asegurando que no tenía por qué hablar de su pasado cuando el conductor ya no puede defenderse.

Anna Ferro lanzó contundente comentario a Ingrid Coronado

Y es que, Ferro fue cuestionada sobre las declaraciones de Ingrid sobre Fernando de Solar, a lo que dijo: "Pues él ya no está para defenderse o para decir qué si fue o qué no fue, los trapos sucios para mí se lavan en casa, no externamente, pues si es necesario hacerlo externo adelante".

Por otro lado, comentó que hay muchas cosas que no quiere hablar, y que no le gusta hablar de la mamá de los hijos de Fer. De igual forma, dijo que quiere tener contacto con los hijos del fallecido conductor.

Sobre el pleito legal con Ingrid, Anna Ferro dijo que ella tiene su número y que no ha recibido una llamada por parte de ella, además comentó que tanto su asistente como el de Fernando trataron de comunicarse con ella y no obtuvieron respuesta: "Cuando Fer falleció traté de contactarla también mis cuñadas". Expresó.

Por su parte, los internautas criticaron a Anna: "La que no le gusta hablar, que los trapos sucios se lavan en casa y la que primero dio declaraciones en una revista fue la viuda", "La Ferro es una vividora", "Cuantas mentiras y pudiste llevarte todo de la casa". Fueron algunas reacciones.

Te puede interesar: Ingrid Coronado acusa a Anna Ferro de "vaciar" toda su casa: "No había nada"

¿Quién es la pareja actual de Ingrid Coronado?

La conductora solo tiene una amistad con Marco Antonio Regil

En La Verdad Noticias te informamos que surgieron fuertes rumores de que la conductora Ingrid Coronado podría tener un romance con Marco Antonio Regil, pero los presentadores desmintieron aquellas especulaciones y dejaron en claro que solo hay una amistad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram