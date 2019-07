Los superhéroes de Marvel ENVEJECEN también con Faceapp ¡Divertidos! (FOTOS)

La app del momento FaceApp, está revolucionando las redes sociales, pues bastó que las grandes luminarias del espectáculo la utilizaran para que todo mundo presumiera de sus atractivos y graciosos filtros.

Muchas personalidades han presumido de su reciente filtro que convierte a las personas en ancianos y ha sido tanto el impacto que ya se ha vuelto el nuevo reto llamado: FaceApp Challenge.

Ahora muchos se van a divertir y salir de dudas al conocer el aspecto que tendrían sus superhéroes favoritos de Marvel Studios y DC si hicieran a través de su teléfono móvil el FaceApp Challenge.

Resulta que ahora es una duda que queda resuelta, pues aparte de ralentización del envejecimiento aparte, así lucirían de ancianos Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.), Clark Kent/Superman (Henry Cavill), Steve Rogers/Capitán América (Chris Evans), etc.

Hay que destacar que a aplicación FaceApp se ha convertido en todo un éxito viral porque, por ejemplo, permite que te veas a ti mismo con bastantes años más, rejuvenecido o con diferentes peinados.

Pero por si toda esa sensación fuera poca, ahora han salido a la luz como se verían Shazam (Zachary Levi), Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) y Thor (Chris Hemsworth).

Pero no solo los grandes héroes se han revelado en esta atractiva a aplicación, pues también están las heroínas y antiheroínas, como Carol Danvers/Capitana Marvel (Brie Larson) y Harleen Frances Quinzel/Harley Quinn (Margot Robbie).

Entre otras cosas “Spider-Man: Lejos de casa” se acaba de estrenar en cines, por lo que Marvel Studios seguramente aporte novedades sobre su Fase 4 durante la Comic-Con de San Diego que abre sus puertas esta semana.

En cuento a la Warner Bros. y DC Comics estrenan Joker el 4 de octubre, a la que seguirán “Birds of Prey” el 7 de febrero de 2020, “Wonder Woman” 1984 el 5 de junio de 2020 (EE.UU), The Batman el 25 de junio de 2021, el 'reboot' The Suicide Squad el 6 de agosto de 2021 y la secuela Aquaman 2 el 16 de diciembre de 2022.

