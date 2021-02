Los secretos de Britney Spears quedaron al descubierto en su nuevo documental

El muy esperado documental del New York Times, Framing Britney Spears, llegó a FX y Hulu el 5 de febrero de 2021.

El documental, que fue producido y dirigido por Samantha Stark, se centra en la notoria tutela legal que el padre, Jamie Spears, tiene sobre Britney.

El concepto de tutela legal significa que un "tribunal designa a una persona para administrar los asuntos financieros y personales de una persona incapacitada o de un menor", según Investopedia.

La pregunta más importante, y una que los fanáticos abordan al comienzo del documental, es ¿por qué demonios Jamie tiene derecho a tal gestión sobre su hija adulta? Esto comenzó el movimiento #FreeBritney que ganó impulso en 2019, según Entertainment Tonight.

El documental ofrece a los espectadores un vistazo de su ciudad natal en Kentwood, Luisiana, un lugar encantador y tranquilo que parece una ciudad tan improbable como cualquier otro lugar para que una de las mayores estrellas del pop del siglo crezca.

Es este tema de lo inesperado lo que hace que el documental sea tan atractivo. Estos son los secretos que descubrimos sobre la estrella del pop que creíamos conocer.

Britney Spears era mucho más fuerte de lo que la gente pensaba

Lo que hace que Framing Britney Spears sea tan sorprendente es que el documental muestra el espíritu de época en el que Britney Spears estaba operando.

Hay algunos momentos del metraje realmente atroces que muestran lo que enfrentó Britney. En un momento, un hombre mucho mayor le preguntó por qué no tenía novio (era una niña en el video) y si él lo haría.

En otro clip, un entrevistador mayor dijo: "Eres una contradicción. Por un lado, eres una chica dulce, inocente y virginal. Por otro lado, eres una vampiresa sexy en ropa interior".

Britney, con su habitual amabilidad, trató de reírse de esto y dijo: "Yo no diría 'en ropa interior'". Las preguntas desagradables sobre su virginidad eran interminables.

Pero el panorama más amplio en el momento del ascenso de Britney a la fama fue el hecho de que las bandas de chicos dominaban la industria de la música.

Además, cuando la noticia del romance de Bill Clinton con Monica Lewinsky llegó a las ondas, la sexualidad femenina fue objeto de una gran discusión y ese mismo escrutinio cayó sobre Britney.

A pesar de esto, el tema dominante de todo el proyecto fue el control total de Britney, como subraya Vanity Fair.

En un clip, una joven Britney dijo: "Sé todos los entresijos de lo que estoy haciendo. Sé todos los contratos y todos los tratos que estoy a punto de hacer. No soy solo una chica que está escuchando a mi gerente". Definitivamente era la jefa de su propia carrera y, obviamente, muy buena en eso.

Justin Timberlake no se ve tan bien en el documental

Una estrella del pop que no acaba luciendo tan bien en el documental Framing Britney Spears fue Justin Timberlake. El dúo data de 1999 a 2000, como señala Billboard, y su relación fue una de las parejas más comentadas en ese momento.

El documental destaca, una vez más, más preguntas sobre la virginidad de Britney durante su relación con la cantante de NSYNC.

Cuando se separaron, como señalan los invitados al documental, Justin se apresuró a crear una historia de que Britney lo engañó y que la separación fue culpa suya.

El crítico del New York Times, Wesley Morris, dijo en el documental que la cultura pintaba a Britney como "la p*ta de la escuela".

Cuando Justin y Britney terminaron, él dañó la imagen de la cantante. Puesto que insinuó que ella le había sido infiel/Foto: Infobae

Morris agregó que Justin usó su éxito "Cry Me a River" para incriminarla. El video musical es especialmente sugerente y la fuente lo llamó "pura fantasía de venganza masculina".

Para empeorar las cosas, los paparazzi comenzaron a afinarse, especialmente después de que Britney se casó con Kevin Federline en septiembre de 2004 y dio a luz a sus dos hijos, según Billboard.

Fue retratada como una madre negligente y la seguían a todas partes, pareciendo inquietantemente imágenes de lo que pasó la princesa Diana a manos de los paparazzi. Y todo esto, por supuesto, allanó el camino para lo que los medios llamaron su "desmoronamiento".

El caso de tutela de Britney Spears no terminará pronto

El cambio monumental en la vida de Britney Spears con los medios de comunicación se produjo en 2007, cuando se afeitó la cabeza en un salón en las afueras de Los Ángeles, según Entertainment Tonight.

Como señala el documental Framing Britney Spears, ella dijo en ese momento: "No quiero que nadie me toque. Estoy cansada de que todos me toquen".

Uno de los momentos más polémicos fue cuando Britney se rapó sola la cabeza, ya que desde ese momento se cuestionó sobre la salud mental de la cantante/Foto: Daily Mail

El trágico frenesí mediático que siguió llevó a la famosa tutela con su padre, Jamie Spears, que fue un gran problema.

Como señala Liz Day de The New York Times en el documental, significaba que la persona designada podía controlar a quién veía Britney, lo que gastaba, podía acceder a todos sus registros médicos y hablar con sus médicos. Incluso podrían cancelar sus tarjetas de crédito y hacer viajes turísticos para ella.

El abogado litigante Adam Streisand habló en el documental. Como señala Vanity Fair, es un experto en casos de tutela y de hecho se reunió con Britney para hablar sobre su propio caso.

Hizo hincapié en que ella no lo quería y, a medida que progresaba a lo largo de los años y trabajaba, notó que era una "pupila de alto funcionamiento". Este concepto no tiene sentido, como señaló, porque si tiene un alto rendimiento, debería cuidarse a sí misma.

Pero el documental señaló que, dado que todo en la vida de Britney es examinado por su tutela, ¿tenemos acceso a la verdadera Britney, incluso en las redes sociales? Es probable que no lo hagamos. Y, tristemente, el documental terminó señalando que el caso está en curso.

