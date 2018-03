Los reveladores mensajes que Belinda borró de Twitter

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Muy a su pesar Belinda volvió a acaparar titulares el pasado fin de semana y una vez más no fue por sus logros profesionales –que los tiene– sino por una serie de mensajes que aparecieron publicados en cuenta de Twitter y que alarmaron a sus más de cuatro millones de seguidores.

Belinda deja Twitter

Hola #belifans se que he estado desconectada de mis redes sociales, por más que trate de disimular ustedes saben que no me siento bien. Me voy a desconectar un tiempo hasta que me vuelva a encontrar... lo siento. Perdónenme, a ustedes los amo más que a nada en el mundo y juro que cuando regrese nunca más me voy a volver a ir... Nunca le entreguen el corazón a alguien que no se lo merece.

“Gracias a Dios estoy bien. Alguien hackeó mi cuenta y puso varios mensajes que ya pude eliminar”, contó la cantante para tranquilidad de sus fans. “Ya recuperé mi cuenta. Los amo”.

Te puede interesar

En ellos la cantante supuestamente reconocía que no se encontraba bien y hablaba de que se iba a desconectar por un tiempo ‘hasta que me vuelva a encontrar’. La actriz también dejaba entrever que había terminado su romance con el ilusionista Criss Angel . “Nunca le entreguen el corazón a alguien que no se lo merece”, se podía leer en su timeline de la citada red social. La preocupación de sus fans, que ya era bastante notable tras la publicación de estos tuits, aumentó considerablemente cuando de repente la cuenta de Belinda dejó de estar activa. “No nos hagas esto”, “regresa a Twitter”, “estamos contigo”, “nos duele tu decisión” o “pase lo que pase tus belifans estaremos siempre contigo” fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales luego de que la artista desapareciera sorpresivamente de Twitter.Poco tiempo después de lo sucedido,y explicó que en realidad ella no había escrito esos mensajes ya que su cuenta, según aseguró, había sido ‘hackeada’.La explicación de Belinda, sin embargo, no convenció a todo el mundo. La duda de si fue ella la que escribió esos mensajes y luego se arrepintió o realmente fue usurpada su identidad está en el aire. ¿Qué opinas tú?