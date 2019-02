Los polémicos comentarios que Salma Hayek hizo sobre Yalitza Aparicio

El torbellino que ha causado el éxito de la actriz Yalitza Aparicio ha sido enorme, pues esta bella oaxaqueña ha estado en boca de todos los medios, periodistas, celebridades, redes sociales y hasta empresarios. Sin embargo, también se ha prestado para comentarios negativos y malversaciones como lo fue la más reciente la cual involucró a la actriz veracruzana, Salma Hayek.

La actriz Salma Hayek causó polémica en la web luego de que se difundiera un mensaje que supuestamente menospreciaba el trabajo histriónico que realizó Yalitza Aparicio. sin embargo, todo indica que todo es un juego de palabras que algunos utilizaron para desprestigiar a la veracruzana.

En 2002 Salma Hayek se convirtió en el orgullo de Veracruz al ser nominada como Mejor Actriz por su papel de Frida Kahlo; sin embargo, no se llevó el Oscar. Algo parecido ocurrió con la oaxaqueña Yalitza Aparicio, quien ahora es la segunda mexicana nominada a Mejor Actriz por los premios de la Academia.

Tras enterarse de la nominación de Roma y Yalitza Aparicio, la actriz compartió un emotivo mensaje a través de Instagram en el que compartió su buena vibra, pues recientemente se había presentado una oleada de comentarios y críticas negativas hacia Yalitza.

“En el 2002, me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades, Yalitza, por tú merecida nominación. Ojalá que esta vez tú sí te lo lleves”