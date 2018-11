Los peores secretos de las artistas mexicanas

Alfredo Palacios, mejor conocido como ‘El Estilista de las Estrellas’, pretende realizar una serie de televisión donde mostrará como es su vida, sin embargo, confesó que no solo se basará en sus historias, pues también revelará los secretos más oscuros de sus amigas famosas.

“Sé cosas muy fuertes de mis amigas artistas.”

El afamado maquillista, quien también tiene un programa de radio, confesó que ya se han acercado a él para proponerle mostrar su vida en televisión, no obstante, confió sentir temor ya que sabe secretos muy fuertes sobre la gente de a farándula que lo rodea.

QUIZÁ TE INTERESE: Andrea Legarreta está de luto y publica emotiva despedida

Inclusive aprovechó para comentar que en varias ocasiones le han ofrecido plasmar su biografía en libros, pero que eso nunca le ha parecido tan buen negocio, razón por la que prefiere contar su historia a través de la pantalla chico.

"Quiero sacar un libro, pero luego las editoriales se quedan casi con todo el billete y a ti te dan el 5% y hacer un libro te lleva años, entonces por el momento no quiero eso", reveló Palacios.

A pesar de que tiene sus dudas, Alfredo Palacios está a nada de aceptar la propuesta que le han hecho últimamente, sin importarle las represalias que podrían tomar sus amigas del medio artístico.

"Quiero sacar la biografía de mi vida. Me gustaría una serie, ya me han hablado para eso, pero me da un poco de miedo porque sé cosas muy fuertes de mis amigas famosas y de gente que me rodea, pero me voy aventar", aseguró.