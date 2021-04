Los peores escándalos de Chiquis Rivera

Janney Marín mejor conocida como Chiquis Rivera es una cantante del género regional mexicano. La guapa mujer es hija de la famosa “Diva de la Banda”, Jenni Rivera, quien falleció en el año 2012 cuando la avioneta en donde volaba se estrelló.

Chiquis decidió continuar en el gremio musical, siguiendo los pasos de su madre y aunque tiene mucho talento, también se ha oído hablar de ella por los diferentes escándalos en los que ha estado involucrada ya que la vida de la famosa, no ha sido nada fácil y ha tenido que atravesar difíciles sucesos a sus 35 años de edad.

Desde muy jovencita atravesó el juicio en contra de su padre por abuso sexual y tuvo que lidiar con los reflectores que no paraban de apuntar a los Rivera, posteriormente estuvo involucrada en un escándalo que la ponía como la tercera en discordia entre la separación de su madre con Esteban Loaiza y recientemente la prensa no ha parado de perseguirla desde que se divorció a tan solo unos meses de su boda.

Trino Marín, ex pareja de Jenni Rivera

El padre de Chiquis Rivera abusó de ella, de su hermana Jacqie y de su tía Rosie por lo que fue denunciado ante la justicia, pero tardaron varios años en dar con él.

Trinidad Marín vivió escondido en Estados Unidos durante mucho tiempo pero afortunadamente Rosie lo reconoció en un restaurante y fue así que pudieron meterlo a la cárcel en donde actualmente sigue cumpliendo una condena de 31 años al declararse culpable de entre seis y ocho delitos graves, entre ellos actos lascivos con menor, abuso y ataque sexual con agravantes contra una menor.

Fueron nueve años de espera los que la familia Rivera tuvo que pasar para encontrar justicia en contra de Trino Marín. Chiquis tuvo que vivir todo el infierno además que junto a su hermana, su tía y su madre dio varias entrevistas a la prensa internacional para que pudieran localizar a Trino con mayor rapidez.

Jenni Rivera, Esteban Loaiza y Chiquis

Antes de morir, Jenni Rivera, supuestamente se enteró que su esposo Esteban Loaiza le había sido infiel con su propia hija, Chiquis, sin embargo esto no ha podido ser comprobado y la joven de 35 años y Loaiza lo han negado rotundamente, argumentando que todo fue un rumor que desafortunadamente su mamá creyó. Días más tarde Jenni falleció y se dice que no logró hacer las paces con su hija, convirtiéndose en un escándalo más en la vida de Chiquis.

En la serie “Mariposa de Barrio”, explican que Loaiza y Rivera Marín se llevaban muy bien y tenían una relación padre e hija pero una mujer muy cercana a Jenni fue la culpable del embrollo y fue quien lanzó los rumores. Por su parte Esteban ha concretado que quería a Chiquis como una hija y le preocupaba mucho, por lo que intentaba tener una relación cercana con ella.

Boda y divorcio con Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera encontró estabilidad al lado de Lorenzo Méndez por varios años, todo parecía ir viento en popa. Se comprometieron y tuvieron una boda épica. Todo parecía un cuento de hadas pero de pronto comenzaron a surgir rumores sobre problemas en su relación y se hablaba hasta de una presunta separación.

Los chismes pronto se confirmaron, Chiquis y Lorenzo decidieron separarse pero hasta el momento no se han sabido los motivos exactos aunque uno de los rumores más fuertes es que Lorenzo agredió físicamente a la hija de la “Diva de la Banda”. Esto fue confirmado por el hermano de la cantante, Johnny Rivera quien dijo a la prensa que él lo vio.

Por otra parte, ambos cantantes se lanzaron indirectas sobre infidelidad en sus redes sociales y aunque en ocasiones volvían a subir fotos juntos, estas no duraban mucho tiempo.

En su momento Chiquis fue cuestionada sobre sus sentimientos y afirmó que extrañaba a su ex pareja pero su separación fue lo mejor.

“La verdad estoy muy tranquila. Obvio Tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”.