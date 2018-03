Los misteriosos mensajes de Marjorie de Sousa para Julian Gil

Y así tu mi mundo entero, el amor más puro, tu mi fuerza, mis ganas de continuar, mi ilusión, tu mi única verdad, mi respuesta, simplemente TU mi bebe ❤️TE AMO. Con todo amor y respeto les presento a Mi AMOR VERDADERO ?? @matiasgildesousa Gracias a todo el equipo por el cariño, por ser tan profesionales, mi querido @armandocorrea Gracias de todo corazón por tu respeto y amor ?? hermoso trabajo, espero lo disfruten cómo nosotros al hacerlo gracias mi querida @carolejoseph @irmastyle @jesuscorderophoto mi bello @elcamerinosaloon y @betancurclaudia ???? no podía faltar al mejor Team @alepalomera1 y @mediaconceptspr ????????

“¿Por qué la persona no se presenta cuando le corresponde, ¿cuántas veces me han visto llegar con mi hijo?, él no ha llegado a las visitas porque tiene la película, yo también tengo que trabajar, el señor no me mantiene como lo ha intentado ver, yo me he hecho cargo de mi salud, el señor pudo aportar dos o tres cosas, mi hijo tiene 8 meses acaba de cumplirlos”.