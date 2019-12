Los mensajes ocultos en Frozen II ¡Sólo los adultos los notaron!

Finalmente la tan esperada secuela de “Frozen: Una Aventura Congelada” llegó a los cines mexicanos el pasado 22 de noviembre, y con ello despertó la emoción de chicos y grandes.

Frozen II y todo lo que seguro no notaste

Sin embargo, hay ciertas cosas sobre “Frozen 2” que sólo notas si eres mayor de edad.

Como en otras películas de Disney, hay ciertos detalles que fueron incluidos para entretener o interesar a los adultos, y Frozen II no fue la excepción, ¿Quieres saber cuales son?.

ANNA Y KRISTOFF TIENEN UNA RELACIÓN MUY “ADULTA”

Aunque parecen una pareja muy inocente, Anna y Kristoff parecen tener una intimidad envidiable; durante la escena previo a la coronación, Kristoff se queja del atuendo elegante que debe usar pero Anna lo consuela al recordarle que sólo debe usarlo un rato y dice la infame línea, “Me gusta más cuando te vistes de cuero, de todos modos”.

El doble sentido podrá no ser captado por los niños pero definitivamente no pasó desapercibido por los adultos. En otra escena, todo el grupo viaja junto pero al dormirse Elsa y Olaf, Anna es bastante insinuante con Kristoff, supuestamente, sólo buscaba un beso, pero en escenas previas se ve que no suele esperar a tener tanta privacidad, lo que le dice a los adultos que esperaba algo un poco más subido de tono.

ELSA COQUETEA CON UNA CHICA

Muchos fans esperan que Elsa sea la primera princesa LGBT de Disney y su sueño podría cumplirse. Aunque no inició ninguna relación, durante su plática con Honeymaren sobre los espiritus del bosque, las chicas parecen coquetear entre sí y al final Elsa decide irse a vivir con la comunidad de la chica que acababa de conocer.

Frozen II: Elsa y Honeymaren

ANNA TIENE DEPRESIÓN

Cualquiera que padezca depresión podría identificar uno o más síntomas de esta enfermedad en Anna. La teoría toma fuerza cuando recordamos algunos versos de su canción como “Es grave este gran pesar, sin fuerza estoy” y “He visto la oscuridad antes, pero no de esta manera”.

LA IMPORTANCIA DE SER TU PROPIO HÉROE

Durante la película, Elsa presiente que algo malo se avecina y decide ir en busca de la misteriosa voz que parece llamarla con la esperanza de que sea el héroe que necesitan.

Al final, Elsa llega a la cueva donde creía encontrar al quinto espíritu sólo para descubrir que ella misma es el héroe salvador que estaba buscando. La idea de que podemos salvarnos a nosotros mismos y el reconocer la fuerza interior que tenemos muy pocas veces es vista en Disney, donde suele haber alguien que salve a todos, pero es de extrema importancia para niños y adultos.

Estos son algunos de los mensajes y curiosidades más importantes en Frozen II que es probable, los más pequeños de la casa no notaron.

