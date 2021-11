Los mensajes de amor entre Romina Marcos y Josh Gutiérrez

Aunque hasta el momento no han confirmado que sean novios, Romina Marcos y Josh Gutiérrez están acaparando las redes sociales ya que los fans los shippean tras su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, programa que los hizo conocerse y podría haber alimentado el amor.

Desde hace varias semanas los actores no se han separado, han asistido a eventos juntos e incluso a fiestas por lo que muchos piensan que ya han empezado a ser novios o están conociendose ya que la hija de Niurka Marcos recien terminó con su ex novio Hussam Núñez con quien duró varios años.

Romina Marcos y Josh Gutiérrez avivaron los rumores de noviazgo al besarse durante una presentación durante el Programa Hoy, aunque declararon que era para ponerle intensidad al baila y cerrar con broche de oro pero las conductoras de Hoy no pudieron evitar pensar que ese beso se vio y se sintió muy real.

Mensajes de amor entre los actores

Recientemente en Instagram se dedicaron un par de dulces mensajes que estremecieron los corazones de los fans e incrementaron el shippeo.

"No me pudo tocar mejor pareja, gracias por las horas de ensayo y entrega y por aguanterme. No te voy a fallar, hasta donde lleguemos lo daré todo", dijo Romina.