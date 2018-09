Los mejores tributos musicales a Selena Quintanilla

Selena Quintanilla es una de las cantantes más influyentes en la música a pesar de los años, la artista murió a causa de dos impactos de bala en el año de 1995, sin embargo hasta ahora su música continúa en programación en la radio en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Después de una película protagonizada por la Diva del Bronx, Jennifer Lopez y actualmente una serie de TNT, “El secreto de Selena”, con Maya Zapata como la actriz principal, sin embargo en el mundo de la música muchos personajes han hecho tributo a Selena Quintanilla.

Esta es la lista de los mejores tributos que se han hecho a la tan querida reina del texmex, quien a pesar de ser vigente conserva el agrado de sus millones de fan que siempre la recuerdan.

Alicia Villareal; interpretó el tema ‘Si Una Vez’, durante el tributo de los 10 años de su partida en la cadena de Univisión, en donde se consideró la mejor interpretación de la noche, en donde actuaron artistas de la talla de Paulina Rubio, Thalía, Pepe Aguilar entre otros.

Jennifer Lopez; en los Billboards 2015 dio un espectacular show con un homenaje a Selena junto a los Dinos, cantó en español y presentó un número con cinco canciones seguidas que incluyeron ‘Como una Flor’, ‘Bidi Bidi Bom Bom’, ‘Amor Prohibido’, ‘I Could Fall in Love’ y ‘No Me Queda Más’.

Thalía, en el homenaje Selena Vive, del 2005, la intérprete de ‘No me acuerdo’ interpreto ‘Amor prohibido’ de una manera tierna, lo que generó aplausos del público y de la propia familia Quintanilla.

Selena Gomez; La chica Disney ha dicho en reiteradas ocasiones que lleva con orgullo el nombre Selena y es por eso que decidió hacer un tributo a Selena Quintanilla en el año 2014 e interpretó el tema ‘Bidi Bidi Bom Bom’.

Becky G en compañía de Play-N-Skillz, Frankie J y Kap G decidieron honrar a la tan querida Selena Quintanilla y tomaron la canción ‘Si Una Vez’ y en español e inglés y un ritmo de reggaetón, llevaron el tema a las nuevas generaciones.

Kumbia Kings; dentro del tributo a Selena Quintanilla, en 2005, AB., el hermano de la fallecida cantante, usó la voz original de la reina del TexMex y con un holograma cantó emotivamente junto a su hermanita el tema ‘Baila esta cumbia’.