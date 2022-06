Los mejores memes que dejó el cambio de look de Christian Nodal

Nodal protagoniza los mejores memes por su nuevo look

No paran los memes en torno al nuevo look de Christian Nodal, quien pese a lo que se diga, parece no estar afectado por los comentarios.

Con su nuevo look ha dejado múltiples críticas y desde luego comparaciones con otros artistas, pues el modelo que eligió es bastante parecido al de J Balvin.

Aclarando que en realidad se basó en lujosa marca para su look, el cantante asegura está en la edad de experimentar con su imagen y jugar con la variedad que ofrece un simple cambio.

Desde que Nodal optó por este nuevo alocado look, las redes se le fueron encima y de inmediato surgieron las burlas, comparaciones y memes.

Como era de esperarse los internautas no perdonaron y se lanzaron contra el cantante por su arriesgado nuevo look.

"Que feo se ve Nodal en esta nueva etapa de su vida la netflix", "Puro ruco amargado critica el look del Nodal", "No, el Nodal está lejos de parecerse al J Balvin...brincos diera", se lee en comentarios.

Su look ha sido comparado con el de J Balvin y puesto como si fuera un monumento rayado, haciendo alusión a los múltiples tatuajes que tiene en el rostro.

Como previamente te informamos en La Verdad Noticias, su look no está inspirado en J Balvin, sino más bien se debe a la tendencia de la marca francesa Dior, la cual se caracterizó por los detalles florales que portaron los modelos en la pasarela.

La noticia de su cambio de look ha hecho que su nombre se coloque en las tendencias, mismas que también lo relacionan con un cierre de ciclos por su truene con Beli.

Sin embargo dichos comentarios parecen no importarles a Christian Nodal, quien en días pasados indicó que dejado de lado las redes sociales por salud y tranquilidad mental.

