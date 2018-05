Los mejores memes del cuarto capitulo la serie de Luis Miguel

El el cuarto capitulo de la serie, en una entrevista, Yazbek declaró que en una madrugada, Luis Miguel llegó ebrio y llorando tras un evento, reclamándole sobre su supuesta infidelidad, “Ya vi a tu ex y aunque esté más grande que yo, está bien feo”, en aquel tiempo González Iñárritu era DJ al que se le conocía mejor como “El Negro” además de que fue locutor de radio en WFM. Consecuencia de esta decepción amorosa, Luis Miguel grabó la canción Culpable o no, y estas fueron los memes en reacción al capital cuatro de la serie.

El cineasta ganador de 5 Premios Óscar, Alejandro González Iñárritu, es el ex novio de Mariana Yazbek que presentan en #LuisMiguelLaSerie #LuisMiguelASerie y que sería el causante de la ruptura de Luis Miguel y Mariana pic.twitter.com/7xWycOg8T9 — Lalo González (@LaloGonzalezM) 14 de mayo de 2018

Precisamente ahora que tu ya te has ido

Me han dicho que has estado engañándome

¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos?

¿Por qué tengo que andar disculpándote?

Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete

Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad

Es una pena siempre seguirás doliéndome

Y culpable o no

¿Qué le puedo hacer ya?

Miénteme como siempre,

Por favor miénteme

Necesito creerte

Convéncerme

Miénteme con un beso

Que parezca de amor

Necesito quererte

Culpable o no