Los labios de Khloé Kardashian protagonizan su nueva sesión de selfies/Foto: E! Online

¡Khloé Kardashian es una diosa de neón! Koko posó para las selfies más adorables en Instagram, y sus labios de color melocotón y brillante podrían darle a su hermana Kylie Jenner una carrera por su dinero.

Khloé parecía que había salido del set de"Me!" del video musical de Taylor Swift, cuando posó para un conjunto de hermosas selfies teñidas en Instagram. La diseñadora de Good American de 36 años logró que sus labios se vieran más grandes que nunca en las instantáneas, lo que mostraba su ostentoso maquillaje moderno de neón.

Ver esta publicación en Instagram �� Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el 27 de Jul de 2020 a las 7:50 PDT

Cubierta con brillo de labios de durazno brillante y delineador de labios amplio, sus labios ahora rivalizan totalmente con el tamaño de los de Kylie Jenner.

En las fotos, Khloe luce una sudadera de neón, teñida con rosas, azules, amarillos y verdes. Para complementar la parte superior de gran tamaño, la estrella de Keeping Up With The Kardashians pintó un delineado rosa neón y cargó sus pestañas con rímel negro. Etiquetó a su maquilladora, Mary Phillips, y a su manicurista, Chaun P., en la publicación, haciendo alarde de sus acrílicos color crema.

¿Khloé Kardashian es el clon de Kylie Jenner?

El cabello despeinado casualmente con una parte media completaba el look. A sus admiradores y amigos les encantaba. "¡Vamos mejor amiga!" Malika Haqq comentó sobre la foto. "La más bella", escribió un fanático de Khloé, usando los emoji de los ojos del corazón. "¡¡¡Eres fabuloso!!!" Kim Zolciak Biermann comentó: “¡Cutie! ¡Me ha encantado este color de cabello en ti! ” ¡Mismo!

Los fans de Khloé aseguran que ahora que la empresaria ha perdido mucho peso y después de diversos retoques estéticos, ahora se parece mucho a su media-hermana menor Kylie Jenner/Foto: Pop Culture

También te puede interesar: Tristan Thompson: El ex de Khloé Kardashian ¿Tuvo una aventura con Larsa Pippen?

Ella tiene los mismos labios enormes, pero hay otra razón por la que los fanáticos deliraron recientemente que Khloé se parece a la hermana pequeña Kylie. Parecía completamente irreconocible en una foto de Instagram del 7 de junio. Bueno, los fanáticos reconocieron a la persona equivocada. ¡Parecía casi idéntica a Kylie! Con cabello castaño oscuro y ultra largo, y mientras usaba una sudadera con capucha y una minifalda, ella era su clon total.