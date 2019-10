Los juegos del hambre regresa con nuevo libro

The hunger games, conocida en América latina como ‘Los juegos del hambre’ es una de las sagas literarias más populares de los últimos años, tanto que llegó al cine casi de inmediato.

Por supuesto todos conocen a Katniss Everdeen, interpretada por la talentosa actriz Jennifer Lawrence, dándole vida a una increíble guerrera y empoderando a las mujeres con su actuación.

Tras el lanzamiento de la cuarta y última entrega de la saga, muchos se entristecieron del final de esta historia, pero ya no será por mucho, pues la creadora de los libros acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva entrega.

¿Cómo se llama el nuevo libro de The hunger games?

Suzanne Collins, la escritora que creó esta historia por fin reveló el titulo oficial de su nueva entrega después de meses de intriga para los fans, quienes están muy felices por el nuevo libro, que se titula: “The ballad of songbirds and snakes’.

Este nuevo libro no seguirá la cronología que ya conocemos, pues se tratará de una precuela, donde exploraremos como se originó la rebelión que lideró Katniss Everdeen en la saga.

Será un viaje al pasado.

Desafortunadamente para los fans en este nuevo libro no veremos a Katniss Everdeen, Peeta Mellark u otro de los personajes que ya conocemos, pues la historia tendrá lugar 64 años antes de los sucesos del primer libro.

Aquí nos transportaremos al núcleo del problema, cuando los 13 distritos se rebelaron contra el capitolio en una sangrienta guerra que culminó con la destrucción del distrito 13 y el inicio de los juegos del hambre con el tratado de traición.

Te puede interesar: ¡Los Juegos del Hambre confirma su regreso!

Por el momento el lanzamiento del libro es oficial, pero tendremos que ver cual será la reacción de los fans para descubrir si este nuevo titulo también será adaptado al cine, pero podrás conseguirlo a partir del 19 de mayo de 2020.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos