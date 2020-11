Los “íntimos y provocativos” diarios de Alan Rickman serán publicados como libro

Los diarios del fallecido actor Alan Rickman, más conocido por interpretar a Severus Snape en las películas de "Harry Potter", se publicarán como un libro en el otoño de 2022.

Según informó The Guardian, los diarios de Alan Rickman cubrían todo, desde sus pensamientos sobre la actuación hasta sus conocimientos sobre amistades y política.

El ávido aficionado al teatro también revisó las obras a las que asistió y compartió historias detrás de escena del set de "Harry Potter", del que formó parte durante una década, entre 2001 y 2011.

Alan Rickman dio vida a Severus Snape en la Saga Harry Potter

Los 27 volúmenes de diarios escritos a mano, que abarcan más de 25 años de la vida y carrera de Alan Rickman, se editarán en un solo libro.

¿Qué esperar de los diarios de Alan Rickman?

El editor Canongate ha adquirido los derechos del libro, supuestamente titulado "Los diarios de Alan Rickman". El libro será editado por Alan Taylor, editor de Scottish Review of Books, quien también reunió "The Country Diaries", una colección de periodistas pastorales de Beatrix Potter, Dorothy Wordsworth, John Fowles y más.

"Estoy encantada de que Canongate vaya a publicar los diarios de Alan y no podría haber deseado un mejor nombramiento de editor que Alan Taylor", dijo la viuda de Rickman, Rima Horton, a The Guardian. “Los diarios revelan no solo al actor Alan Rickman, sino al verdadero Alan: su sentido del humor, su aguda observación, su destreza y su devoción por las artes”.

Alan Taylor le dijo a The Guardian que los diarios de Rickman eran “anecdóticos, indiscretos, ingeniosos, chismosos y absolutamente sinceros. Hacen lecturas compulsivas y ofrecen una visión incomparable de la vida cotidiana de un actor notable, que era tan querido en los Estados Unidos como seguramente lo fue en el Reino Unido ".

El actor británico comenzó a escribir sus diarios a principios de los 90 con la intención de publicarlos. Cuando Rickman comenzó este proyecto personal, su carrera había despegado con papeles que incluían a Valmont en "Les Liaisons Dangereuses" en la Royal Shakespeare Company y en la pantalla como Hans Gruber en "Die Hard" de 1988.

Continuó documentando su carrera mientras aparecía en las películas de "Harry Potter", "Love, Actually", "Sense and Sensibility", "Galaxy Quest" y más. Alan Rickman escribió en sus diarios hasta su muerte en 2016, cuando murió de cáncer de páncreas a la edad de 69 años.

