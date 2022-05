Los hijos de Kourtney Kardashian “detestan” que ella se bese con Travis Barker

Los hijos de Scott Disick están hartos de las muestras de amor de "Kravis"/Foto: Wiki y Showbiz

Desde que Kourtney Kardashian comenzó a salir con Travis Barker una de las cosas que más ha llamado la atención de su relación son las atrevidas y “exageradas” muestras de amor que realizan enfrente de cualquier persona. Sin embargo, los hijos de la estrella de reality show ya no quieren seguir viendo esto.

Al parecer, Penelope de 9 años y Reign de 7 años “detestan” los candentes besos que su famosa mamá se da con su ahora esposo, y le han pedido que dejen de hacerlo. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron durante el pasado fin de semana en una pequeña ceremonia, donde no asistieron ni los niños ni las hermanas de Kourt.

Hijos de Kourtney Kardashian no quieren seguir viendo los besos con Travis Barker

En uno de los nuevos episodios del reality “The Kardashians” en Hulu, se vió la incómoda escena donde Penelope Disick le grita a Kourtney y Travis que dejen de besarse mientras ellos están presentes.

La empresaria del blog de estilo de vida, Poosh, estaba en casa de su ahora esposo, cuando los niños jugaban ping-pong; luego llega el bateristas de Blink-182 y comienzan a intercambiar tremendos besos delante de Penelope y Reign.

"Mamá, para", exclama Penelope. "Mamá, nada de besos", dijo Reign, a lo que Kourtney Kardashian respondió: "Solo uno", pero la niña insistió: "No".

Luego de este momento, Travis Barker se disculpa con la pequeña hija de su esposa pero Kourtney insiste en que solo es un beso. "¿Qué pasa con los permisos que nos diste?", le pregunta la socialité a su hija, pero Penélope le reviró con fuerza diciendo "¡No!".

Kourtney Kardashian se sigue besando con Travis frente a los niños

Los hijos de Kourtney con su ex, Scott Disick ya no quieren ver los besos que su mamá se da con Travis/Foto: Perez Hilton

Kourtney comentó en el nuevo capítulo que está muy orgullosa de la familia que formó con sus tres hijos y los dos hijos de Travis, Alabama de 16 y Landon de 18 años. Los hijos adolescentes del baterista parecen no tener problema con que su padre y su nueva esposa se den atrevidos besos frente a ellos, pero los niños parecen estar hartos.

Ya que luego de esta penosa escena, la familia se reúne en una cena con los hijos de ambos pero al poco tiempo, Travis y Kourtney vuelven a besarse intensamente delante de los menores y los hijos más grandes del músico.

"¡Eh, chicos! ¿Pueden no volver a darse besos franceses?, ¿pueden por favor no besarse con lengua?", exclamó Reign, el hijo menor de Kourtney Kardashian, por lo que los fans están enojados con la empresaria por no respetar las peticiones de los niños.

