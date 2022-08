Los hijos de Karla Luna se enfrentan a Américo Garza tras acusarla de infiel

Américo Garza vive de la polémica al parecer, porque recientemente comenzó una nueva luego de acusar a su ex esposa, la fallecida Karla Luna, por haberle sido infiel con un narco y hasta de planear su secuesto.

Estas declaraicones, como te contamos en La Verdad Noticias, desataron una gran indignación en los admiradores de Karla Luna quienes no comprenden que su ex esposo siga hablando mal de alguien que ya no se puede defender por ya no estar en ese mundo.

Pero la cosa no ha parado ahí, ahora los hijos de Karla Luna también reaccionan contra las declaraciones de Américo Garza por medio de un comunicado que compartieron desde la red social de Karla. Te contamos qué es lo que dijeron.

Los hijos de Karla Luna piden que se detenga por este motivo

Comunicado completo de los hijos de Karla Luna.

En el comunicado que está publicado en las redes sociales de Karla Luna sus hijos reaccionaron duramente contra Américo Garza y le pidieron que se detenga porque al final las más dañadas serán las hijas que él tuvo con ella.

Esta no es la primera vez, también el hijo mayor de Karla Luna se peleó en redes con Karla Panini. Pero en está ocasión decidieron sincerarse sobre lo doloros que es para ellos que Américo alejará a las pequeñas de sus demás hermanos y hasta la fecha continúan con esa disputa legal.

También, agradecen a todos los admiradores que defienden a su mamá hasta el día de hoy y le piden a todos los que inventan chismas de ella que tienen que respetar a quien ya no se puede defender y de una persona que fue muy buena.

Ellos afirman que tanto Americo Garza como Karla Panini quieren que las pequeñas odien el recuerdo de su mamá y así planean limpiar su conciencia de lo que le hicieron a Karla Luna.

¿De qué murió Karla Luna?

Karla Luna murió por cáncer de endometrio.

La querida Karla Luna falleció el 28 de septiembre de 2017, aunque luchó por años contra el cáncer de endometrio que la terminó venciendo.

