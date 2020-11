Los hijos de Hugh Grant ODIAN su última película, Paddington 2

Hugh Grant, cuya carrera ayudó a definir las comedias románticas de la década de 1990, ha revelado que sus hijos odiaron Paddington 2, pese a queel resto del mundo si apreció la cinta.

La secuela de la comedia familiar de 2014 fue ampliamente aclamada por su elenco, diseño artístico y cualidades absolutamente encantadoras. Aparte de los elogios de la crítica, la película también fue un gran éxito de taquilla.

Después del éxito de la primera película de Paddington, una secuela parecía el siguiente paso obvio. Sin embargo, como siempre ocurre con las secuelas de películas populares, conseguir una segunda película perfecta no es una tarea fácil.

Hijos de Hugh Grant no disfrutaron Paddington 2

Para tener una mejor oportunidad de éxito, Paddington 2 trajo algunos nuevos miembros del reparto, uno de los cuales fue Hugh Grant. El papel fue un soplo de aire fresco para la entonces estrella de 57 años, que interpretó a la estrella del teatro Phoenix Buchanan.

Si bien el canto de Hugh Grant y los numerosos disfraces que emplea a lo largo de la película muestran el impresionante rango de actuación del que es capaz, no todos pensaron que era uno de los aspectos más destacados de Paddington 2.

En un caso bastante desafortunado para Grant, sus cinco hijos odiaban Paddington 2 e incluso se preguntaban exactamente por qué estaba tanto en la película, según reveló a The Los Angeles Times. Afortunadamente, sin embargo, Grant dice que a sus hijos ahora les encanta la película:

"Organicé una proyección especial y llevé a varios de mis hijos y ellos lo odiaron. Uno de ellos se volvió hacia mí después de un corto período de tiempo y dijo: "¿Por qué estás tan metido en esto?" lo cual fue muy doloroso. Pero tengo que decir que posteriormente les encantó".

Paddington 2 fue un éxito para Hugh Grant

La carrera de Grant, aunque muy exitosa, a menudo lo ha dejado sintiéndose en conflicto sobre su condición de actor. Cita a 2005 en adelante como un período de su vida en el que había tenido suficiente con Hollywood y la actuación.

Tras el fracaso de 2009, "Did You Hear About the Morgans?", Grant se vio obligado a considerar que sus días como protagonista solicitado tal vez habían quedado atrás.

Este tipo de golpe de ego no sería fácil de aceptar para nadie, pero dado el éxito pasado de Grant en el cine, fue un proceso de aprendizaje especialmente difícil para él. No obstante, su turno como Buchanan en Paddington 2 lo colocó bajo una nueva luz para muchos.

Hugh Grant da vida a Phoenix Buchanan en Paddington 2

Por supuesto, escuchar a tus hijos preguntarse por qué estás en una película "tanto" no es algo muy agradable de escuchar. Afortunadamente para Grant, este no fue el consenso general.

De hecho, muchas personas que vieron Paddington 2 se preguntaron por qué no había más de Hugh Grant. Su actuación fue definitivamente uno de los aspectos más destacados de la película, ofreciendo un vistazo a un lado del actor cómico que debería verse más ampliamente en los próximos años.

