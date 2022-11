Los hijos de Anahí con la hija de Dulce María roban miradas por lo adorables que se ven juntos

Luego de que en el fin de semana se reunieran cinco exintegrantes de RBD y sorprendieran a los fanáticos con fotografías emotivas, Anahí mostró por primera vez cómo se llevan sus hijos con la hija de Dulce María.

Dulce María asistió a esta reunión, también dando fin con los rumores de problemas internos en la banda, y el nombre de todos ellos se convirtió en tendencia por esta emotiva reunión.

Como ya se te dijo en La Verdad Noticias, Anahí luego de informar si habría una reunión entre los exintegrantes de RBD, aprovechó en esta para mostrar a sus hijos con la niña de la intérprete de Roberta Pardo.

¿Cómo se llevan los hijos de Mía Colucci y Roberta?

Las actrices se reunieron por primera vez con sus bebés

Manuel, Emiliano y María Paula, hijos de Anahí, intérprete de Mía Colucci con Manuel Velasco Coello y la hija de de ‘Roberta Pardo’ se robaron la atención de todos los fanáticos luego de que Anahí compartiera cómo jugaban los ‘RBBS’ con la mascota de su casa, lo que causó mucha euforia en redes sociales.

Dulce María fue la primera en reaccionar a la grabación de su primogénita con los hijos de Anahí, les dedicó emojis de caritas con ojos de corazón y la frase ‘los amo’.

Maité Perroni fue otras de las personas que reaccionó, mostrando su emoción al ver a los hijos de sus excompañeras de telenovela.

La ausencia de Alfonso Herrera volvió imposible que todos los ‘bebés rebeldes’ se conocieran puesto que el actor tiene dos niños llamados Daniel y Nicolás, siendo por ahora 5 niños en total los que forman parte de esa generación.

“Literal la nueva generación hoy se conoció, al grado de que los papás pasaron a segundo plano y lo más tierno fue ver cómo se conocieron los Colucci con la Pardo”. “Anahí diciéndole a sus hijos que ellos son sus tíos es el gesto de amor más grande que puede haber, así como muestra de que no existe ningún problema como muchos envíos mencionan”. “Emiliano con Dul y Mai es algo que jamás imaginé; ojalá suban más videos de todo lo que pasó porque no me imagino esta reunión con maridos y niños”. “La alegría que hubiera dado que Poncho también hubiera asistido y por lo tanto sus bebés hubieran convivido con los de Any y la princesa de Dul, wow, eso si que está de locos”, escribieron en internet.

¿Cuándo nació la hija de Dulce María?

La hija de Dulce María nació en la pandemia

María Paula, la hija de Dulce María nació el pasado 3 de diciembre del año 2020, y es la primera hija de Dulce María y su esposo, Francisco Álvarez, y ahora tras dar a luz, al igual que Aislinn Derbez y Natalia Téllez, ha comentado cómo ha vivido la maternidad.

También ha expresado como su hija, incluso antes de haber nacido, se volvió su fuerza y su motor durante la pandemia Covid-19, siendo que cuando llegó, le cambió la vida por completo.

Durante este tiempo, la actriz ha colgado imágenes en sus redes sociales con la niña.

