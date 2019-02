Los hermanos Russo se arrepienten de un gran error en Avengers

Las películas del universo Marvel son sin duda unas de las producciones más exitosas y aclamadas por el público, pues la acción de las batallas entre héroes villanos son impresionantes, mismas acciones que han colocado a “Captain America: The Winter Soldier”, la cual es considerada como la mejor película del MCU, y fue responsabilidad de los hermanos Anthony y Joe Russo, mejor conocidos como “The Russo brothers” y fue tan impresionante que Marvel los eligió para dirigir las cintas de los vengadores.

Aunque ahora los famosos directores han confesado un grave error de “Avengers” del cual están arrepentidos.

¿Qué hicieron los hermanos Russo?

Se sabe que cuando una película sale, su secuela comúnmente tarda de 2 a 3 años en llegar, este tiempo es usado para la grabación y edición de la cinta, aunque en ocasiones esto requiere solo un año, como paso con las nuevas cintas de los vengadores, pues después de “Age of Ultron” en 2015, los hermanos Russo tomaron el mando para dirigir “Infinity war” y “Endgame” con una diferencia de lanzamientos de tan solo un año, y es aquí donde ocurrió el error del que los cineastas se arrepienten.

“Creo que el desafío para todos nosotros fue encontrar el equilibrio entre las dos películas. Debido a que cada película es tan compleja en sí misma que a veces considerarlas a ambas fue un poco abrumador. Así que buscamos oportunidades en el proceso para separar a los dos para que nuestros cerebros pudieran estar completamente enfocados en la narrativa. Mientras que las películas tienen una conexión, al igual que las películas de Marvel, son historias distintas”.

Se supo que “The Russo brothers” se superaron a sí mismos al grabar ambas entregas de la saga al mismo tiempo, lo que en ese entonces pareció buena idea, pero al parecer no fue así, ya que a causa de la rapidez de producción, “Endgame” podría tener muchos errores y puntos ciegos tras los sucesos de Infinity War, los cuales lamentablemente no se podrán arreglar debido a la fecha de estreno de la última cinta, pues no existe tiempo para rehacer las tomas, ya que “Avengers: Endgame” se estrena el próximo mes de abril.

