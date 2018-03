Los guiños sensuales de Susana Giménez a Maluma

Agencias / Diario La Verdad Ciudad de México

"Cuando salgo de gira están mis fans en los aeropuertos. Sin el cariño y el apoyo de ellos nada en mi carrera sucedería". Maluma estuvo invitado al programa de Susana Giménez y, después de un breve show, habló sobre la fama, su exitosa vida y sus seguidores

"Sos tierno, tiene una sonrisa muy linda y muy simpática. Me da ternura, me gusta", dijo mientras él hablaba de su amor por los animales, casualmente, pasión que comparte con Susana.

Sin dudas, la conductora es una de sus fanáticas más famosas. A lo largo de toda la entrevista, no ahorró en elogios y se mostró muy tierna y cariñosa con el cantante colombiano.Muy actualizada e informada sobre la carrera del cantante colombiano, no pudo evitar los gestos de admiración y la mirada clavada en sus ojos cuando Maluma hablaba sobre sus deseos de formar una familia:El broche de oro de la nota fue con un nuevo mini show del cantante. Para despedirlo,La diva contó que hace muchos años realizó una gira por Medellín, ciudad de origen de Maluma. "¿Y yo dónde estaba?", le preguntó él. Fiel a su estilo, ella respondió, auténtica: "¡Desgraciadamente no habías nacido, Malu!"