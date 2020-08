Los fans de Taylor Swift están convencidos que "The Lakes" se trata de Joe Alwyn

Taylor Swift lanzó una pista extra de Folklore, "the lakes", y los fans están convencidos de que la canción es una larga referencia a su relación con Joe Alwyn.

“Llévame a los lagos, donde todos los poetas se fueron a morir / Yo no pertenezco y, amada mía, tú tampoco / Esos picos de Windermere parecen un lugar perfecto para llorar / Me voy, pero no sin mi musa”, canta Taylor Swift en "The lakes".

Como muchos Swifties sabrán, la ganadora del Grammy ha escrito varias canciones sobre su novio, Joe Alwyn, incluidas "Gorgeous" y "Call It What You Want".

Joe Alwyn y la cantante mantuvieron su romance en secreto por años según reveló Taylor Swift: Miss Americana

Ahora, con "The lakes", parece hacer referencia al actor inglés, llamándolo su "musa", y al Distrito de los Lagos en Inglaterra, un popular destino turístico con conexiones con poetas como William Wordsworth.

Otro guiño a Inglaterra es la mención de Windermere, de 30 años, conocido por ser el lago natural más grande del área, que también está rodeado de montañas.

Joe Alwyn inspira a Taylor Swift

Taylor Swift usó anteriormente la comparación de flores al escribir sobre su relación con Joe Alwyn, con quien provocó rumores de romance por primera vez a fines de 2016.

"Quiero auroras y prosa triste / Quiero ver crecer las glicinias sobre mis pies descalzos / Porque no me he movido en años / Y te quiero aquí / Una rosa roja creció en un suelo helado / Sin nadie alrededor para twittearla / Mientras me baño en las piscinas de los acantilados / Con mi amor calamitoso y mi dolor insuperable".

En "Call It What You Want", la artista canta: "Todas mis flores volvieron a crecer como espinas / ventanas. después de la tormenta / Encendió un fuego sólo para mantenerme caliente".

Taylor Swift lanza segundo álbum con nueva disquera

En "the lakes", Taylor Swift también parece hacer referencia a su batalla musical en curso, posiblemente relacionada a su previa disquera y los derechos de la música.

"¿Qué debería estar demasiado enterrado debajo de mi piel / En olas de dolor que paran el corazón? / He llegado demasiado lejos para ver algunas sordidez con nombres / Dime cuánto valen mis palabras".

Taylor Swift lanzó 6 de sus 8 álbumes de estudio con Big Machine Records

Taylor Swift ha expresado su frustración por la venta de Big Machine Records en 2019 y criticó a Scott Borchetta de Big Machine por vender la compañía a Scooter Braun.

"Cada vez que Scott Borchetta escuchó las palabras 'Scooter Braun' escapar de mis labios, fue cuando estaba llorando o tratando de no hacerlo", escribió el cantante en una publicación de Tumblr de junio de 2019. "Él sabía lo que estaba haciendo; ambos lo sabían. Controlar a una mujer que no quería estar asociada con ellos. A perpetuidad. Eso significa para siempre".

Taylor Swift, cuyo nuevo hogar musical está ahora con Republic Records y Universal Music Group, también declaró que nunca tuvo la oportunidad de comprar discos masters: "En cambio tuve la oportunidad de volver a registrarme en Big Machine Records y 'ganar' un álbum a la vez, uno por cada nuevo que entregué".

Bajo su nuevo sello, Taylor Swift ahora es dueña de su nueva música, incluidos sus últimos álbumes, Lover y folklore. En cuanto a sus primeros seis álbumes de estudio, Swift tiene planes de volver a grabar sus masters.

