Los fanáticos de 'Wicked' piden que no incluyan a James Corden en la película

Los fanáticos están pidiendo a los productores detrás de una adaptación cinematográfica del exitoso musical Wicked que no contraten a James Corden .

La petición, publicada en Change.org y dirigida directamente a Universal, que está produciendo la película, ya ha acumulado más de 21.000 firmas. La petición dice simplemente: "James Corden de ninguna manera debe estar en o cerca de la producción de Wicked the movie ... eso es todo".

Corden fue tendencia en las redes sociales durante el fin de semana después de que se hicieran importantes anuncios de casting para la película Wicked, con Cynthia Erivo y Ariana Grande interpretando a las protagonistas Elphaba y Glinda, respectivamente.

¿Por qué no quieren a James Corden en Wicked?

El actor tiene malos comentarios por su participación en Cats

La enemistad hacia Corden, quien tiene 6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, aparentemente se deriva de su ubicuidad en las recientes adaptaciones de escenario a pantalla de amados musicales, incluidos sus turnos en Cats de Tom Hooper, The Prom de Ryan Murphy, Into the Woods de Rob Marshall y Cinderella recientemente estrenada de Amazon .

El trabajo de promoción de Corden para Cinderella , que también coprodujo, provocó la ira de las redes sociales después de que un clip de la estrella británica vestida con un disfraz de rata y empujando su ingle a los viajeros desprevenidos atrapados en el tráfico de Los Ángeles se volviera viral.

Si bien Corden tiene sus detractores, también tiene fanáticos en la comunidad teatral. Ganó un Tony en 2012 por actor (obra de teatro) por One Man, Two Guvnors . También fue anfitrión de los premios Tony en 2016 y 2019.

La película Wicked de Universal, en donde no quieren a James Corden ha estado en proceso desde 2004, un año después de que el musical de mil millones de dólares debutó en Broadway. La película está programada para ser dirigida por el cineasta Jon M. Chu de In the Heights y Crazy Rich Asians y comenzará la producción en el Reino Unido en junio de 2022.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.