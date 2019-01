Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

Es imposible que no hayas visto la etiqueta: #10yearchallenge. Se trata de un reto que se contagia en Twitter, Instagram y Facebook y consiste básicamente en publicar imágenes enfrentadas con una década de diferencia.

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

Es obvio que el "yo" de hace 10 años no es igual al actual y si aún no te has unido al reto pero tienes pensado hacerlo, tras ver estos cambios de las estrellas del cine y la televisión, seguramente lo pensarás más de dos veces.

QUIZÁ TE INTERESE: Atacan a Yanet García por intenso video de su trasero

1. John Krasinski

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

2. Zac Efron

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

3. Michael B. Jordan

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

4. Milo Ventimiglia

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

5. Henry Cavill

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

6. Chris Hemsworth

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

7. Joe Jonas

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

8. Nick Jonas

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

9. Drake

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

10. Ryan Reynolds

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

11. Jamie Dornan

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

12. Jason Momoa

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

13. Rami Malek

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

14. Ryan Gosling

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

15. Chris Evans

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

16. Joe Manganiello

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge

17. Jake Gyllenhaal

Los famosos más guapos del 2019 se enfrentan al #10YearChallenge