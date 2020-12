Los escándalos más picosos del 2020

Este 2020 ha dado mucho de que hablar, pues el año se ha venido con todo en cuanto al chisme se refiere, pues hemos podido ver a varios famosos ser protagonistas de escándalos muy subidos de tono, y algunos que protagonizaron los titulares durante varios días.

Por eso en La Verdad Noticias te queremos hacer un resumen de los chismes más picantes de este 2020, que dieron mucho de que hablar en el mundo del internet.

Juan de Dios Pantoja

Uno de los chismes nacionales que nos dejó en shock por lo grande (del escándalo), fue que el esposo de Kimberly Loaiza, JD Pantoja, fue expuesto por Lizbeth Rodríguez, quien filtró unos videos sexuales del famoso, en donde aparece engañando a la youtuber, y teniendo relaciones con unas menores de edad.

Lizbeth Rodríguez

El escandalo en el que la involucra JD Pantoja no es el unico que protagonizó la youtuber, pues la ex presentadora de Exponiendo Infieles habñó de que cuando era niña sufrió de abuso sexual por parte de su papá, y si bien no es un chisme “picante”, si protagonizó los encabezados por varias semanas.

Daniel Bisogno

El conductor de Ventaneando también protagonizó varios escándalos, después de que a principios de año se filtraron varias imágenes en las que aparece en un bar gay, a esta noticia el presentador respondió que se encontraba ahí porque es uno de los dueños. Meses más tarde este chisme se volvería a repetir, acabando en pleito entre el “muñeco” y Javier Ceriani.

Danna Paola

A principios del 2020 recibimos la noticia de que Sebastian Yatra y Tini Stoessel habían finalizado su relación romántica, sin embargo, lo que se filtró después, es que la razón de su rompimiento es que la mexicana Danna Paola había sido la manzana de la discordia entre ambos.

Chris Evans

El actor reconocido por su papel en “Capitán América” también fue motivo de tendencia, luego de que accidentalmente se filtra su pack en un video que subió a sus historias de Instagram, aunque el famoso se mantuvo hermético ante la situación.

Gabriel Soto

Uno de los chismes más candentes del año fue la filtración del pack de Gabriel Soto, el cual se dio hace apenas unas semanas y en donde vimos al actor realizando actividades íntimas. El famoso lamentó la violacion a su privacidad, y dijo a sus fans que disfruten.

¡Así reacciona Gabriel Soto luego de que se filtrara un video íntimo en redes sociales! ������#VLA pic.twitter.com/RgYYsLiAXc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 21, 2020

