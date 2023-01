Los escándalos de Ángela Aguilar, entre filtraciones y groserías

A sus 19 años, Ángela Aguilar presume una corta pero exitosa carrera, ya que ha llevado su apellido a los primeros planos dentro de la escena musical. Sin embargo, no ha estado alejada del escándalo, ya que ha tenido varias polémicas, entre ellas, cuando aseguró que era 25 por ciento argentina.

Fue tras el Mundial de Qatar donde se coronó Argentina que la cantante mencionó que podía celebrar porque en su cuerpo corría sangre sudamericana por su abuela materna.

“No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender, 25% argentina, 100% orgullosa.

"Hoy todos somos más celestes que el cielo”, señaló la hija de Pepe Aguilar en sus plataforma digitales.

Otro de sus escándalos fue en su noviazgo con el compositor Gussy Lau, el cual fue destapado por el propio cantante, por lo que Aguilar no tuvo de otra que salir a defenderse y terminar con la relación.

Escándalos de Ángela Aguilar

“Mi lección como siempre ha sido, y en mis errores que he cometido en un pasado, siempre el resultado es escuchar un poco más a mis papás”, mencionó y añadió:

"Me siento violentada, violada, de la posibilidad de tener yo mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen".

"No es sólo una imagen que ha estado circulando, sino que ha afectado en lo profesional, económicamente, amorosa ni se diga. Qué cara le puedo dar a mi familia porque aunque yo no estaba de acuerdo (con las fotos) me puse en esta posición y eso fue incorrecto de mi parte y ese fue mi error", añadió.

Por otra parte, también se difundió un video en donde un señor de la tercera edad le abría la puerta a la cantante y su familia pero nadie lo volteaba a ver ni agradecieron el gesto de este hombre, el video fue muy comentado por la actitud de la menor de los Aguilar.

Filtran imágenes de Ángela Aguilar en redes

Finalmente, el más reciente del que aún se desconoce si es verdadero; no obstante, muchas ya han reaccionado, entre quienes señalan que no es algo adecuado y los que piden a la cantante hablar al respecto.

Incluso, muchos le han pedido a la intérprete ayudarse de la Ley Olimpia, la cual estipula: "Adquiere un conjunto de reformas legislativas en distintos estados de México encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales"

