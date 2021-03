Kimberly Loaiza, la youtuber de 23 años de edad, alcanzó popularidad luego de darse a conocer en su canal de YouTube desde que era una estudiante, pues comenzó a ser reconocida rápidamente en la plataforma.

Debido a su fama y popularidad, ha sumado más de 29 millones de suscriptores, sin embargo, en su demás redes sociales también cuenta con una gran cantidad de fanáticos: en Tik Tok acumula más de 38 millones, en Instagram más de 26 millones y en Twitter más de 6 millones.

Además de su faceta como creadora de contenido, también ha sorprendido con su talento en la música, pero no todo ha sido color de rosa en la vida de Kimberly Loaiza, pues ha estado envuelta en varias polémicas con algunos famosos youtubers, y además ha protagonizado varias situaciones desafortunadas con su esposo JD Pantoja, por lo que aquí te compartiremos más detalles de los escándalos de Kimberly Loaiza en las redes sociales.

Escándalos de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Kim y Juan de Dios han pasado por varios momentos difíciles en su relación.

La influencer nacida en Mexicali ha tenido momentos de felicidad, pero otras veces ha sufrido con respecto a su vida amorosa, pues los escándalos de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja han ocasionado un sinfín de comentarios negativos por parte de los usuarios.

Los youtubers llevan 8 años juntos y a pesar del tiempo de su relación sentimental, han tenido altas y bajas, pero por ser figuras públicas, sus vidas han sido expuestas, lo que ha ocasionado duras críticas, ya que iniciaron su historia de amor desde muy jóvenes.

La celebridad tenía 15 años cuando conoció a Pantoja, mientras que él tenía 17 años; su noviazgo inesperado fue uno de los escándalos de Kimberly Loaiza, ya que los papás de la influencer no aprobaron su romance, pero ellos decidieron continuar con su relación.

Y es que, debido a su romance, los youtubers tomaron la decisión de casarse por el civil en el año de 2016. Esta noticia causó revuelo entre los fans de la artista, pues de un momento a otro se convirtieron en una de las parejas más famosas debido a sus peleas.

Pero ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Los seguidores se percataron de que los escándalos de Kimberly Loaiza la afectaron demasiado, pues comenzó a recibir comentarios negativos de los haters, de igual forma comenzaron a surgir especulaciones de una infidelidad de su esposo.

En el año 2019, el matrimonio de la joven atravesó por una crisis, y todo surgió porque filtraron un video íntimo de Pantoja con una mujer. Él tuvo que confesar la verdad y mencionó que sí era el chico del video, pero fue grabado cuando él terminó su romance con Loaiza.

Ante esta situación, uno de los más fuertes escándalos de Kimberly Loaiza, el youtuber comentó que iba a eliminar su canal de YouTube, ya que comenzó a recibir mensajes de odio por haber traicionado a su esposa. En varias publicaciones pidió perdón y mencionó que estaba muy arrepentido por lo que hizo, pero luego, su esposa decidió darle una nueva oportunidad.

Escándalos de Kimberly Loaiza y Kenia Os

Kimberly Loaiza y Kenia Os protagonizaron varios escándalos

Otra de las situaciones que ha causado furor en las redes sociales, fue cuando la youtuber terminó su amistad con una famosa influencer, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos los escándalos de Kimberly Loaiza y Kenia Os que ocasionaron una gran rivalidad entre las famosas.

Durante sus primeros años en YouTube, las jóvenes formaron una sólida amistad, pues compartían proyectos juntas, incluso cuando se dieron a conocer sus videos, rápidamente lograron popularidad en Internet y en ese momento eran la sensación de la plataforma, lo que tenía muy felices a la familia Jukilop, pero ¿Qué fue lo que terminó por arruinar la amistad de las chicas?

Los escándalos de Kimberly Loaiza y la influencer surgieron porque varias personas, entre ella el mismo Pantoja, aseguraron que la cantante de 21 años de edad le estaba robando ideas a la "Lindura mayor", situación que originó un distanciamiento entre ambas y por lo que Kenia Os decidió abandonar el team Jukilop.

Tras el enorme conflicto, las opiniones se dividieron en las redes sociales, pues los fans no sabían a quién apoyar, y desde entonces inició una fuerte batalla entre los Keninis y Las linduras. Sumado a esto, los escándalos de Kimberly Loaiza y la influencer se hicieron mucho mayores por que ambas empezaron a compartir indirectas en YouTube para hablar de lo sucedido.

En un video que compartió en su canal en el año 2018, Loaiza comentó que su ex amiga la atacó en varias ocasiones, tanto a ella como a su esposo, por lo que decidió desenmascarar a la youtuber y aseguró que ella es una mala amiga. Sus contundentes comentarios dividieron aún más las opiniones en las redes sociales.

No obstante, tiempo después la intérprete de "No seas celoso" decidió pedir disculpas por sus comentarios, al igual que Kenia, y esta última comentó en un video que no descarta la posibilidad de arreglar las cosas, pero de ser así, será de forma privada.

Escándalos de Kimberly Loaiza y Lizbeth Rodríguez

Los escándalos de Kimberly Loaiza y Lizbeth Rodríguez, la ex "Chica Badabun".

Hubo una situación que causó una ola de críticas entre la esposa de Pantoja y "La ex Chica Badabun", pues debido a varios mensajes que compartió Rodríguez en su perfil de Twitter, donde acusaba a Juan de serle infiel a su esposa, los internautas reaccionaron al respecto y defendieron a la famosa.

Los escándalos de Kimberly Loaiza y Lizbeth Rodríguez se volvieron tendencia en Internet, luego de aquellos comentarios que compartió la influencer en su perfil social, pues debido a la fuerte pelea que protagonizaron ella y Pantoja, en un momento inesperado se filtró un polémico video del youtuber.

Tras la filtración del video íntimo y de la supuesta infidelidad que reveló Lizbeth, la lindura le exigió pruebas a la youtuber, ya que sus comentarios afectaron el romance entre la cantante y el papá de su hija Kima, pues luego de lo sucedido, ambos se separaron, lo que fue un duro golpe para los seguidores.

Luego de los comentarios de Lizbeth, la intérprete de "Apaga la luz" subió una publicación deseándole lo mejor a la youtuber, pues a pesar de ocasionar uno de los escándalos de Kimberly Loaiza, esta ya no quería más problemas.

Asimismo, ante los escándalos de Kimberly Loaiza y la ex "Chica Badabun", los usuarios no dudaron en apoyar a la joven de 23 años. Otros incluso arremetieron en contra de Rodríguez, pues no era la primera vez que ocasionaba un conflicto entre parejas.

Debido al conflicto con la youtuber, la ex conductora de "Exponiendo infieles" recurrió a sus redes sociales para pedir disculpas a Loaiza y Pantoja, y al borde del llanto aseguró que se sintió mal por todo el daño que ocasionó. No obstante, meses después se demostró que los escándalos de Kimberly Loaiza no fueron suficientes para terminar el romance de JukiLiop, pues al cabo de un tiempo decidieron darse una nueva oportunidad.

Escándalos de Kimberly Loaiza y Zorrito Youtubero

El año pasado los escándalos de Kimberly Loaiza y Zorrito Youtubero conmocionaron las redes sociales, pues este se vio involucrado con la filtración de las supuestas fotos íntimas de la esposa de Pantoja.

Y es que todo surgió porque el intérprete de "Paloma Santa" afirmó que Badabun hackeó su teléfono y en este había contenido privado de la famosa; él confesó que si llegaran a filtrarse aquellas imágenes, hacía responsable a los ex integrantes de la empresa. Las fotos fueron enviadas a varios correos entre ellos a Zorrito.

Tras lo sucedido, Juan de Dios Pantoja dejó en claro que si se llegara a filtrar cualquier información de la "Lindura mayor", incluída las supuestas fotos privadas, las personas que resulten responsables se enfrentarían a una demanda, pero estos no fueron los únicos escándalos de Kimberly Loaiza en los que "Zorrito" se vio envuelto, pues el youtuber también causó revuelo por las críticas que en su momento hizo en contra de la famosa y su físico.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.