Los episodios más virales de La Rosa de Guadalupe

La Rosa de Guadalupe se ha convertido en uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana en la actualidad y esto ha sido posible gracias a los diversos temas que aborda en sus episodios. Sin embargo, algunos de ellos terminan siendo blanco de duras críticas y burlas en las redes sociales.

A continuación, La Verdad Noticias te presenta 4 episodios de La Rosa de Guadalupe que se volvieron tendencia en las redes sociales ya sea por la absurda trama y/o la divertida manera en que abordan ciertos temas. Además, de dichos capítulos surgen varios memes que se vuelven virales gracias a la difusión de los cibernautas.

Cosplay: Salvemos al mundo

'Cosplay: Salvemos al mundo' recibió duras críticas en redes sociales por sus "absurdas referencias" a emblemáticos personajes del anime.

Este episodio cuenta la historia de dos jóvenes, cuya pasión por el manga y el anime lo llevan demasiado lejos al acudir a la escuela preparatoria utilizando el disfraz de sus personajes favoritos. Dicha situación no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes no perdieron la oportunidad de criticar al extraño Goku que aparecía ante las cámaras.

Un corazón no tiene color

En este episodio, la serie de La Rosa de Guadalupe incluyó una escena bastante peculiar, pues uno de los actores reacciona de manera negativa al enterarse que su hijo es de color. De este capítulo surge la divertida frase: “¿Negro? ¡¿Mi hijo es negro?!”.

Nomofobia: Adicción al celular

La actuación de los actores del episodio de 'Nomofobia: Adicción al celular' no convenció a los cibernautas.

Cabe destacar que este episodio es uno de los que más críticas y burlas ha recibido en las redes sociales, ya que algunos absurdos consideran demasiado absurdas las actuaciones del reparto. A pesar de ello, también es uno de los más recordados que se ha transmitido por la señal de Televisa.

Volar un papalote

La escena dramática de 'Volar un papalote' se convirtió en blanco de divertidos memes en las redes sociales.

Esta escena de La Rosa de Guadalupe, misma que puedes ver dando click a este enlace, se convirtió en protagonista de diversos memes, pues no se puede negar que la actuación del niño diciendo “¡Ya no aguanto, ya no aguanto!” para luego tirarse del segundo piso causó mucha gracia, esto a pesar de la música dramática que sonaba en ese momento.

Fotografías: Redes Sociales