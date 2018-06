Los duques de Sussex viajaran a México para que Harry conozca a su suegro

Meghan Markle y Harry tienen entre sus planes viajar a México con el propósito de que el príncipe de Inglaterra conozca en persona a su suegro, Thomas Markle, según reveló Katie Nicholl, experta en realeza a Entertainment Tonight.

El padre de Meghan no pudo asistir a la boda el pasado 19 de mayo debido a problemas cardiacos,por lo que tuvo que permanecer en Rosarito, Baja Califronia, donde radica actualmente.

Katie Nicholl expresó lo siguiente:

"Oigo que una de las cosas que quieren hacer (Meghan y Harry) más temprano que tarde y ahora que están casados, es ir a ver a Thomas Markle, quien se está recuperando de una operación cardiaca", compartió la experta real en entrevista con el portal ETonline

Nicholl dijo no saber la fecha exacta del viaje de los recién casados a México, pero aseguró que ha escuchado a personas cercanas a los duques de Sussex decir que existe gran interés de parte de Harry por conocer al papá de su esposa.

"Él siente que es muy importante que conozca a Thomas. Por supuesto Meghan, quien ha estado muy preocupada por la salud de su padre, está ansiosa por ir a verlo lo antes posible", explicó.

Previo a la boda real, Meghan Markle señaló a través de un comunicado que su padre no asistiría a la boda después de que le implantaron unos stents, luego de un ataque cardiaco que sufrió una semana antes del enlace.

Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que se le pueda dar el espacio que necesita para enfocarse en su salud".

De acuerdo con el portal TMZ el padre de la duquesa de Sussex, quien vio la boda de su hija de forma remota, dijo al hablar sobre el enlace: "El servicio fue hermoso y es historia. Siempre lamentaré no poder estar allí y no poder sostener la mano de mi hija. Mi bebé es una duquesa y la quiero mucho”.