Los discos navideños de Los Beatles, auténticas piezas de colección

Estos registrosde Los Beatles, comenzaron a ser grabados en el año de 1963, como una especie de bono de reconocimiento para los miembros de su fan club oficial. No obstante el formato de "Saludos de Navidad", el contenido estaba lejos de ser estrictamente musical y con el pasar de los años terminaron convirtiéndose en elaboradas producciones sónicas en las que brillaban las parodias y los chistes (tal y como si fuese un show de variedades) y que seguramente alcanzaron su cénit para el año 1967, un año en el que surgía la extrema creatividad que diio vida a los fabulosos álbumes de estyudio "Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band" y "Magical Mystery Tour".

Los discos navideños de Los Beatles son considerados como excelentes piezas de colección. Sus versiones originales aún se pueden vender en muy buenas cantidades a los seguidores más acérrimos.

En estas producciones había algo en verdad muy extravagante: una suerte de registros de spoken word mezclados con fragmentos que rozaban el formato de canciones navideñas, entendiendo esto como los muy usuales villancicos y canciones tradicionales de la temporada. En el mundo Beatles nada era muy usual al parecer. Y volveremos a ser testigos de esto, 50 años más tarde de su lanzamiento.

Cada uno de estos trabajos ofrecía momentos sumamente especiales que iban cambiando año con año.

Lo verdaderamente interesante de estas bien llamadas rarezas, que originalmente se enviaron a la comunidad de la denominada “Beatle-People” como “discos flexibles” para que no sufrieran daño con el envío por correo, es que proporcionan una radiografía muy precisa de la forma en que las relaciones de los miembros de la banda -y su música- fue cambiando a lo largo de los años. Lo que originalmente había sido concebido para reforzar su imagen de estrellas del pop con muy buena voluntad, que hacía énfasis en el alegre abrazo de los Beatles a su hermandad, terminó tornando en algo que hasta podría ser tachado de subversivo.

La navidad extravagante de los cuatro de Liverpool ha quedado registrada en estos siete discos que han sido remasterizados recientemente.

Después de la separación de los Beatles en 1970, se editó en Inglaterra el LP "From Me To You" conteniendo los 7 singles navideños, obtenidos del audio de los flexi-disc en buen estado y no de las cintas master. Al año siguiente también salió en Estados Unidos, bautizado como "Xmas Album". Había entonces una deuda pendiente de recuperar el material desde las cintas originales y conjugarlo en una pieza de lujo que probablemente sea el mejor regalo de navidad para aquellos acérrimos fans de los de Liverpool.

Estos siete discos, ya sea en su versión original o en su reedición, son una excelente alternativa de regalo en estas fechas de festejo.

Cuando ya ha transcurrido medio siglo, este mes de diciembre de 2017 se publicó el box set de edición limitada titulado "Happy Christmas, Beatle People" que recopila las siete grabaciones especiales navideñas que originalmente se enviaron exclusivamente a miembros del club de fans oficial de la banda. Estos discos que por décadas han sido objeto del coleccionismo de culto discográfico ahora -en ofertón navideño- se compilan como réplicas perfectas de lo que “alguna vez fue” el espíritu Beatle que cerraba cada temporada con aquellos buenos deseos de Feliz Navidad y Mejor Año Nuevo.

En esta edición se respeta incluso el anacrónico objeto del llamado flexi disc, con sus portadas originales acompañado de un cuadernillo de 16 páginas con notas y reproducciones de los “boletines nacionales” del fan club.

Ricardo D. Pat