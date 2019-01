Los chicos de BTS visitarán México a través de “Love Yourself in Seoul” (FOTOS)

Los ARMYs de México se van a emocionar con esta noticia, pues los chicos de BTS han anunciado que tendrán una película titulada “Love Yourself in Seoul”, para todos aquellos que no pudieron asistir a alguno de los conciertos del grupo más famoso de K-Pop.

“Love Yourself in Seoul” es la película del concierto en la primera ciudad de su gira mundial, en donde la boy band llenó el Estadio Olímpico de Seúl los días 25 y 26 de agosto del año pasado, siendo uno de los espectáculos más esperados en Corea del Sur.

La película de BTS llegará el 26 de enero a los cines de 20 ciudades en todo el mundo, en donde figura México, por ello, mediante la cadena de cines Cinépolis los chicos de BTS visitaran las tierras mexicanas, con la proyección de la película en 193 cines de 60 ciudades del país.

Los boletos los puedes adquirir AQUÍ o en las taquillas de los diversos cines en donde se proyectarán, por lo que los ARMYs mexicanos pueden prepararse para deleitarse con los guapísimos RM, V, Jimin, J-Hope, Jin y Jungkook de sus éxitos como IDOL, Fake Love, DNA y más de 20 canciones que seguro se saben de memoria.

Antes de irme solo diré faltan 23 DÍAS!! PARA "BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF IN SEOUL" ESTOY ALTERADA CHAMXS@BTS_twt #LoveYourselfInSeoulFilmpic.twitter.com/E43q7k7zxf — ELY_Min �� (@Elymin136) 3 de enero de 2019