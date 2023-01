Los candidatos más HOT para el papel de James Bond

Los candidatos más HOT para el papel de Jamen Bond

¿Quién será el próximo James Bond?, esa es la cuestión, pues a lo largo de estos últimos meses han resonado varios nombres, pero los productores de la nueva cinta, no se han pronunciado al respecto, lo que ha causado que muchas fanáticas armen quinielas en redes sociales.

Y es que mucho se ha dicho que las expectativas han crecido, pues no han buscado el remplazo perfecto para Daniel Craig, quien en su momento se desempeñó como uno buen agente 007, no obstante, hasta el momento no hay nada confirmado.

Ante las especulaciones, en La Verdad Noticias, te presentamos los actores que podrían ser candidatos para encarnar al próximo James Bond.

Él proximo James Bond

A clamado por el público, Lucien podría ser el siguiente al papel

En ese sentido, la lista comienza con el sexy actor Lucien Laviscount, de la serie de Netflix Emily in Paris,cabe señalar, que hasta el momento, este modelo sería el favorito del público, pues de acuerdo con The Daily Mail, el actor de 30 años, logró llamar la atención de la productora Barbara Brocolli, pues cumple con todos los requisitos para ser el próximo agente secreto.

También, escuchamos que el galán de la serie Bridgerton, Regé-Jean Page, es otro de los actores más atractivos para el papel.

Te puede interesar: Amazon Prime Video: Películas de "James Bond" entre lo más destacado de abril

Otros candidatos

Sus más recientes apariciones lo respaldan para el papel

Tras despedirse de su papel como Superman, Henry Cavill, comenzó a ser considerado para ser el sucesor de Daniel Craig, aunque no ha sido confirmado por nadie cercano a la producción del filme, sin olvidar que también Aaron Taylor-Johnson, es un buen candidato para el papel, luego de su excelente aparición en Tren Bala, Kick-Ass, y Animales Nocturnos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram