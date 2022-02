Los anfitriones de los Oscar 2022 finalmente se revelan

La 94.ª edición de los Premios de la Academia ciertamente no serán un desastre. Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall están en negociaciones finales para ser las anfitrionas de la ceremonia de los Oscar 2022, dijeron seis fuentes a The New York Times.

El productor de la transmisión de los Oscar, Will Packer, originalmente quería traer dos presentadores por cada hora, pero ahora la entrega de premios, programada para el domingo 27 de marzo, apunta a tener tres presentadores en total, según The New York Times.

Según The Hollywood Reporter, tres personas no han presentado los Oscar en 35 años y el espectáculo de 2022 marcará la primera vez "que muchas mujeres ocuparán el puesto de maestra de ceremonias en una sola noche".

Los Oscar 2022 tendrán tres anfitrionas

Según información obtenida por La Verdad Noticias, cada comediante presentará un bloque de una hora en los Oscar 2022, con Amy dando inicio al espectáculo. Tres anfitrionas es bastante diferente a lo que se ha visto en los últimos tres años de ceremonias.

El presentador más reciente fue Jimmy Kimmel en 2018. Otros maestros de ceremonias recientes incluyen a Chris Rock en 2016, Neil Patrick Harris en 2015 y Ellen DeGeneres en 2014, cuando creó la infame selfie de la ceremonia que fue la foto más retuiteada de la historia hasta 2017 .

