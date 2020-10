Los Vázquez Sounds se convierten en embajadores de Unicef México

Los Vazquez Sounds se convierten en embajadores de Unicef México

Unicef México nombró embajadores a los Vázquez Sounds, banda conformada por los hermanos Ángela, Gustavo y Abelardo, por su compromiso con los derechos de la infancia y la adolescencia, así lo anunció la organización a través de un comunicado emitido este jueves.

"Durante la pandemia por COVID-19, los Vázquez Sounds han demostrado un enorme compromiso difundiendo mensajes de orientación sobre medidas de higiene. Aunado a esto se sumaron a la campaña de recaudación de fondos 'Desafío por la Infancia', invitando al público a donar paquetes de alimentos saludables para proteger a niños y niñas contra la desnutrición", expresó Unicef México en el boletín.

Unicef México reconoce labor de los Vázquez Sounds

En una conferencia virtual, la vocalista del grupo mostró su agradecimiento a la Unicef por el nombramiento y reafirmaron su compromiso: “Estoy agradecida por este nombramiento tan importante para nosotros y a la vez me siento muy comprometida. Me di cuenta de la labor que hacen y me enorgullece saber que soy parte de este equipo".

La primera colaboración de los Vázquez Sounds con el organismo mexicano fue a través de la difusión de mensajes que buscaba erradicar la discriminación que viven niñas, niños y adolescentes en situación de migración.

En 2019, Abelardo, Ángela y Gustavo fueron nombrados portavoces juveniles de Unicef México y desde ese entonces intensificaron su colaboración a través de múltiples iniciativas, por ejemplo, hace meses publicaron la canción ‘Natalia’, cuyo mensaje está relacionado con la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas en el país.

Asimismo, los Vázquez Sounds han participado en diversos foros sobre derechos de la infancia y adolescencia. También estuvieron en Plan 12, un esfuerzo regional de Unicef que responde a la necesidad urgente de que los adolescentes de América Latina y el Caribe continúen con su aprendizaje.

Fotografías: Instagram