Los Tigres del Norte: vocalista explota y desmiente a su amante (VIDEO)

Después de que Lorena Ríos, la amante de Eduardo Hernández, el vocalista de ‘Los Tigres del Norte’, lo demandara por no reconocer al supuesto hijo que concibieron juntos, el músico rompió el silencio para hablar de la situación que está atravesando.

"Me siento bien, me siento tranquilo, yo ya me hice la prueba de ADN dos veces en Estados Unidos y salieron negativo”.