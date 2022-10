Los Temerarios anuncian su regreso a los escenarios ¿Cuándo será?

En La Verdad Noticias te hemos compartido qué es lo que ha sido de los integrantes de Los Temerarios, pues recientemente Gustavo Ángel reapareció en redes sociales tras disfrutar del concierto de Christian Nodal, pero ahora el cantante y Adolfo Ángel dieron una buena noticia.

¿De qué se trata? Y es que, los fans de la agrupación musical disfrutan escuchar los éxitos de los artistas, aunque deseaban verlos nuevamente en los escenarios, pero luego de un tiempo de espera han confirmado su regreso; dieron a conocer algunas fechas para su próximo tour.

Recordamos que el pasado mes de agosto un video se viralizó en TikTok, pues un joven interpretó una canción de la agrupación, lo que llamó la atención de los internautas, pues interpretó un fragmento del tema "Ahí estaré".

Los Temerarios alistan gira de conciertos para el 2023

A través de un video en su cuenta de Instagram la agrupación dio a conocer las fechas de su gira de conciertos pero para Estados Unidos, aunque no han revelado su retorno a México. Cabe mencionar que cuentan con una larga trayectoria en la industria musical.

Debido a su entrega y pasión por la música fueron reconocidos en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, por lo que los fans de México esperan que se presenten en el país, aunque por el momento no han dado más detalles de la próxima gira de conciertos.

¿Cuáles son las canciones de Los Temerarios?

La agrupación ha lanzado grandes éxitos

Algunas de las canciones de la agrupación Los Temerarios son: "Todo me recuerda a ti", "La última canción", "Enamorado de ti", "Ven porque te necesito", "Eres un sueño", "Primer amor", "Tu infame engaño", "Tú me vas a llorar", "Me partiste el corazón", entre otros temas.

