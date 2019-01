Los Socios del Ritmo presentan “Amor de Internet” con Daniel Gutiérrez

Los Socios del Ritmo emiten sonidos renovados a través de sus canciones están abriendo una pauta importante para que sigan defendiendo el lugar que les corresponde al liderar los primeros puestos de popularidad radial en todo el país.

Por esta razón está haciendo historia dentro de la música tropical y “HOY” siguen dando muestras de la reinvención musical junto a grandes intérpretes de diferentes géneros.

Esta sólida agrupación inicialmente impuso un estilo muy peculiar dentro del género romántico de los años 60.

En esta ocasión, Los Socios del Ritmo presentan el clásico tema “Amor De Internet” acompañado de la potencialidad del compositor, productor y vocalista de La Gusana Ciega, Daniel Gutiérrez, con quien comparten además de los conocimientos musicales la fusión exacta para hacer de este emblemático tema todo un deleite para el público.

“Que lastima que por internet mis manos no puedan tocarla, que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar ni abrazar, que lastima que por internet mis ojos no puedan mirarla, que lastima que por internet solamente podamos chatear…”, suena en parte de la canción.

Los Socios del Ritmo se han ganado el cariño y respeto del público mexicano y extranjero.

Consolidando los 56 años de profesionalismo y experiencia en el ámbito musical, aunando el arduo trabajo que Los Socios del Ritmo han desempeñado durante todo este tiempo, “HOY” presentan “Amor De Internet”, el éxito del momento que sin duda alguna está reconquistando el gusto del público hacia el género tropical.

Cabe mencionar que la versión original de dicha melodía se lanzó en el año 2002 y el video original suma actualmente casi 8 millones de reproducciones en YouTube.

Por eso no puedes dejar de solicitar “Amor De Internet” en la estación de radio que prefieras y recuerda continuar pendiente de Los Socios del Ritmo mediante las redes sociales:

Facebook: Los Socios del Ritmo

Instagram: @lossociosdelritmo

Twitter: @SOCIOSDELRITMO1

YouTube: SociosDelRitmoVEVO

Ricardo D. Pat