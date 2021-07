Los Simpson y Marvel Studios, juntos gracias a Disney+

El Universo Cinematográfico de Marvel y Los Simpson han preparado una espectacular sorpresa para todos los suscriptores de Disney+. Se trata de ‘The Good, The Bart and The Loki’, un nuevo cortometraje que fusiona la narrativa de los personajes de la serie Loki con la peculiar y muy querida familia proveniente de Springfield.

De acuerdo a información revelada por el sitio The Wrap, este nuevo cortometraje será incluido en la plataforma de streaming el próximo 7 de julio al mismo tiempo que el lanzamiento del capítulo cinco de Loki, la nueva serie protagonizada por Tom Hiddleston.

The Good, The Bart and The Loki llega a Disney el próximo 7 de julio.

La trama muestra a “El Dios de las Mentiras” ser desterrado de Asgard una vez más, además de enfrentarse a unos poderosos oponentes: Los Simpson y los héroes más poderosos de Springfield. El hermano de Thor se une a Bart Simpson en un evento crossover definitivo que rinde homenaje a los superhéroes y villanos de Marvel.

Además de tener al actor Tom Hiddleston en la voz de Loki, el cortometraje ha presentado un póster oficial que parodia la portada de la película The Avengers: Endgame. En ella podemos ver a Milhouse como Hawkeye, Lisa como Thor, Ned Flanders como Ant-Man y Ralph como Hulk, entre otros.

Los Simpson rinden tributo a Star Wars

Cabe destacar que ‘The Good, The Bart and The Loki’ será el segundo cortometraje crossover que lanza Disney+, pues el primero fue protagonizado por Maggie Simpson y que llevó por título ‘The Force Awakens from Its Nap’ y que hacía referencia al universo cinematográfico de Star Wars.

Tal y como te informamos con anterioridad en La Verdad Noticias, la llegada de Disney+ a Latinoamérica se vio eclipsada por la queja de los usuarios, quienes reclamaron que las 32 temporadas de Los Simpson no estuvieran disponibles en la plataforma de streaming, pues este era uno de los contenidos más esperados por los fanáticos de la serie.

¿Crees que el nuevo corto de Marvel Studios y Los Simpson sea del agrado del público? SI 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> NO 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales