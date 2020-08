Los Simpson y Futurama podrían desarrollarse en el mismo universo ¡WOW!/Foto: Fotogramas

En 1989, Los Simpson evolucionó más allá de un conjunto de cortos animados en The Tracey Ullman Show para convertirse en una de las series animadas más exitosas de todos los tiempos.

No pasó mucho tiempo antes de que la familia de centrales nucleares del creador Matt Groening se convirtiera en la voz de una generación con niños y adultos que se comunicaban por igual en el lenguaje de las referencias de Simpson.

El espectáculo se volvió tan omnipresente que más de una década después South Park dedicó un episodio completo a la meta-frustración de los escritores con The Simpsons usando todas las tramas imaginables para una comedia animada de televisión.

Diez años después, Groening comenzaría nuevamente con un nuevo socio: David X. Cohen. Los dos genios locos crearon otra serie de dibujos animados que definió la generación: la amada, cancelada y revivida Futurama.

Si bien este segundo esfuerzo de ciencia ficción lucharía de una manera que los Simpson nunca lo hicieron (se canceló dos veces y se mantuvo cancelado después de siete temporadas), Futurama también ingresó rápidamente al léxico cultural donde permanece hasta nuestros días.

De alguna manera, Futurama era en realidad más nervioso que Los Simpson, y a menudo también más divertido. Seamos realistas, el eslogan de Bender (con la voz de John DiMaggio) - "muerde mi trasero brillante y metálico" - es probablemente más divertido que el de Bart Simpson ( Nancy Cartwright ) "cómete mis pantaloncillos".

Ambos espectáculos son obras maestras de la comedia animada, y dado que provienen de la mente del mismo creador y presentan estilos de animación similares, hay una pregunta que siempre ha estado presente en el éter Groening: ¿Los Simpson y Futurama existen en el mismo universo? La respuesta es... complicada.

Los Simpson son un programa de TV en el mundo de Futurama

Futurama no perdió el tiempo escondiendo los huevos de Pascua de Simpson en el programa. En el primer episodio de Futurama, "Space Pilot 3000", descubrimos que, en el futuro, la gente viaja a través de un tubo neumático.

Cuando el hombre fuera de tiempo, Philip J. Fry (Billy West) prueba la tecnología del siglo 31, muy brevemente se encuentra cara a cara con un amigo familiar y sospechoso: Blinky. Blinky es el pez de tres ojos que se encuentra en las aguas alrededor de la central nuclear de Springfield en Los Simpson.

¡Eso es todo! Los Simpson y Futurama están en el mismo universo, ¿verdad? Espera porque es un poco más complicado que eso.

Cuando Futurama hace referencia a Los Simpson, hay una forma muy específica de hacerlo. En el episodio "Mis tres soles", Bender usa una faja cubierta con insignias, y una de ellas es la cara de Homero Simpson (Dan Castellaneta).

En "Un gran pedazo de basura", Bender encuentra un montón de muñecos de Bart Simpson. En "Mars University", los muñecos Bart y Homero están disponibles para ganar en un carnaval. Hay una cabeza de Bart en el fondo de "La suerte de los fryrish", y se puede ver la cara de Bart como parte de un globo de aire caliente hecho de personajes de dibujos animados (incluidos Bullwinkle y Jon Arbuckle) en "Leela's Homeworld".

En pocas palabras: Los Simpson parece ser una caricatura que la gente mira en Futurama. Incluso hay un episodio llamado "Ndndifferences reconciliables" en el que Bender le pregunta al jefe de Matt Groening cuando sale una segunda película de Simpson.

¡Eso es todo! Los Simpson es solo una parte del universo Futurama en el sentido de que es una caricatura que la gente en Futurama ve, ¿verdad? Espera otro segundo porque es aún más complicado que eso.

Los Simpson también son personas reales en Futurama

Si le pidieras a un espectador casual de Simpsons y Futurama una respuesta instintiva sobre si The Simpsons existía o no en el mismo universo que Futurama, probablemente señalarían que los personajes de The Simpsons son amarillos y el elenco de Futurama no lo es ¡Caso cerrado!...

No tan rápido. En el episodio de Futurama "The Tip of the Zoidberg", Fry, de hecho, se vuelve amarillo debido a una enfermedad relacionada con los dibujos animados llamada "Ictericia de Simpson".

¿Es posible que todos en The Simpsons tengan ictericia y sufran una disfunción hepática finalmente benigna que crea exceso de bilirrubina? ¿Tal vez sea otro efecto secundario de la proximidad de Springfield a la planta de energía nuclear más pobremente regulada del planeta? Literalmente, no hay nada que diga que eso no es posible, ¡así que tal vez!

Además de la familia amarilla y del show futurista, Groening también creó la serie (Des)encanto (Disenchantment en inglés), una que se desarrolla en un mundo medieval y mágico. ¿En ese nuevo programa habrá referencias de los otros shows?/Foto: Vix

Por lo tanto, el problema de la piel se puede conciliar fácilmente cuando se trata de la hipótesis del universo compartido Simpsons-Futurama. Pero lo negativo no es positivo, así que, ¿cómo es esto como prueba? Hubo un evento cruzado en The Simpsons en el que aparece el elenco de Futurama.

En el episodio "Simpsorama", Bender viaja en el tiempo cuando una mezcla de la saliva de Bart, una pata de conejo afortunada y los desechos nucleares dentro de una cápsula del tiempo causa un apocalipsis de conejo atómico retrasado en el siglo 31.

Bender ha sido enviado a tiempo para despachar a los Simpson, pero él los ama, por lo que Fry, Leela (Katey Sagal) y el profesor Farnsworth también viajan en el tiempo para ayudar con los asesinatos.

El evento cruzado establece la prueba de que The Simpsons es el pasado de Futurama. De hecho, el episodio incluso presenta brevemente una aparición del perro Seymour de Fry, el que Fry abandonó accidentalmente en el pasado. Eso significa que no solo Futurama y The Simpsons están en el mismo universo, sino que Fry es originario del mismo período que Los Simpson.

Para los fanáticos de ambas caricaturas creadas por Matt Groening, es posible que esta información ya la conocieran, pero para otros sigue siendo sorprendente que ambos shows animados sigan teniendo secretos ocultos ¿Crees que podría haber mucha más relación entre los personajes de Futurama y de Los Simpson?