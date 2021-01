Los Simpson de luto: Muere David Richardson, escritor y productor

El veterano showrunner de comedia David Richardson falleció hoy, 18 de enero, de insuficiencia cardíaca. Celebró su 65 cumpleaños en Nochebuena.

Richardson había terminado recientemente la próxima quinta y última temporada de la serie animada para adultos de Netflix F Is for Family, en la que se desempeñó como productor ejecutivo.

Richardson, que ha sobrevivido al cáncer desde hace casi 30 años, comenzó su carrera como escritor de comedias televisivas en 1985 en la serie de NBC Grand de Michael Leeson/ Carsey-Werner, protagonizada por Pamela Red y Bonnie Hunt. Pasó dos temporadas en la comedia Empty Nest antes de pasar a la animación con una temporada en Los Simpson.

Richardson pasó a trabajar en numerosas comedias televisivas de acción en vivo. Mientras formaba parte del personal de The John Larroquette Show de Witt-Thomas, ganó un premio Humanitas por su episodio "Faith". Richardson pasó tres temporadas en Two and a Half Men y también escribió y produjo para Malcolm in the Middle, 8 Simple Rules, Phenom, Ed y What About Joan, protagonizada por Joan Cusack y Kyle Chandler, en la que se desempeñó como showrunner.

Durante su carrera, Richardson desarrolló y fue productor ejecutivo de numerosos pilotos y creó y fue productor ejecutivo de Manhattan, AZ, que se transmitió en EE. UU. Durante dos temporadas.

Richardson regresó a la animación con F Is For Family, creada por Bill Burr y Michael Price, a la que se unió al principio como coproductor ejecutivo y fue ascendido a productor ejecutivo en la temporada 3.

"Conocí a David en 2000 cuando era mi jefe en What About Joan, y nunca olvidé lo genial que era como escritor, corredor de espectáculos y amigo", dijo Price, cocreador, productor ejecutivo y showrunner de F es para la familia. “Cuando tuve la oportunidad de convertirme en showrunner en F Is For Family, él fue la primera persona a la que llamé para agregar al personal. Desde el primer día del programa, él fue mi mano derecha, siempre lanzando grandes bromas, magistral con la historia y simplemente un gran, gran tipo. Sus huellas digitales están en cada fotograma de nuestro programa y su pérdida es inconmensurable para mí".

A Richardson le sobreviven su esposa, Charleen Easton Richardson; sus hijos gemelos de 12 años, Arlo y Atticus; hijo Wayne, de un matrimonio anterior; nuera Kelsey; el nieto Banks y la nieta Harper; hermano Jeff Richardson y hermana Susan Benson; y varias sobrinas y sobrinos, sin mencionar a las muchas personas cuyas vidas tocó a lo largo de su larga carrera en el entretenimiento.

La familia está planeando una ceremonia privada. Más adelante se llevará a cabo una celebración pública de la vida de Richardson. En lugar de flores, se pueden hacer donaciones a nombre de David al Hospital de Investigación Infantil St. Jude's.

