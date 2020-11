Los Simpson: Predicciones que se cumplieron este 2020 ¡Y las que vienen”

Los Simpson es una de las series más exitosas a nivel internacional, pues esta caricatura no solo muestra muchos problemas reales en la sociedad, sino que además, tiene el plus de predecir el futuro de una manera muy exacta.

Algunas de las predicciones que se han cumplido en este programa de Televisión son a Lady Gaga cantando en el Super Bowl.

Además también se predijo que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos, predicción que se cumplió desde hace 4 años, y que en su momento parecía una broma, pero terminó siendo real.

Sin embargo, específicamente este 2020 ha estado lleno de predicciones cumplidas por parte de esta serie de caricatura, muy concretamente la predicción de una Pandemia por un virus mortal, ha sido lo que más ha llamado la atención.

Otra de las predicciones que se cumplieron fue la invasión de Avispas Asesinas, las cuales también fueron muy sonadas a mediados de este año.

Todavía se cree que la predicción de navidad también llegue, con los niños pasando solos en casa este día, pero esa, aun no se ha cumplido del todo.

¿Qué pasará en 2021 según los Simpsons?

En el capítulo 4 de la temporada 32, podemos ver lo que creen sucederá el próximo año, como consecuencia a que Homero Simprson no realizó su voto en las urnas por quedarse dormido, lo que tiene como consecuencia sucesos lamentables.

Las calles de Springfield se vuelven un caos, con incendios, destrucción, y se busca aniquilar a los sobrevivientes.

En este capítulo aún se utiliza el cubrebocas, pues por si fuera poco la pandemia no ha terminado, incluso se hace un guiño a que si Kannye West no se hubiera postulado como candidato a la presidencia, no hubiera pasado esto.

Finalmente podemos ver que se predice la llegada de 4 jinetes Zombies del apocalipsis, cada uno con una bandera diferente, La Guerra, La Hambruna, la Peste y la “Casita del horror XXXI” nombre del episodio.

¿Crees que se cumpla esta predicción de Los Simpson?, ¿Cuál es la predicción cumplida que más te ha sorprendido?, dinos tu opinión en los comentarios.