¿Los Rolling Stones preparan nuevo álbum de estudio y último tour?

Se ha anunciado que los Rolling Stones se encuentran en en la primera etapa de producción de su nuevo material discográfico, en entrevista para la Revista Rolling Stones la banda informó que la legendaria agrupación actualmente se encuentra trabajando en su vigésimo cuarto álbum de estudio que aún no cuenta con fecha de lanzamiento debido a que se encuentra en las primeras etapas de producción.

El próximo material discográfico saldrá a la luz después de “Blue & Lonesome”, disco que marcó el regreso de “Sus satánicas majestades” al estudio desde ‘A Bigger Bang’ estrenado en 2005.

En la misma entrevista los cuestionaron a cerca de las giras de despedida, como las de Rod Stewart o Elton John, por lo que dieron a entender que el próximo tour de la banda liderada por Mick Jagger podría ser el último, al respecto uno de los integrantes mencionó:

“Bueno, puedes hacerlo de cualquier forma —tomarte tres años para retirarte o únicamente un show. Si quieres hacerlo, esa es la forma. Solamente que yo no he pensado en eso todavía, pero nunca sabes. Tal vez este pueda ser nuestro último (tour). No lo sé”