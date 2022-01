Los Polinesios aclaran el supuesto embarazo de Lesslie

Despúes de varios días de espera, Los Polinesios confesaron si es verdad que la pequeña Lesslie está embarazada y aquí te diremos un resumen de todo lo que pasó en aquel video que compartieron en su canal de Youtube.

En la grabación vimos cómo los tres hermanos y sus padres estaban muy emocionados por la idea de tener un bebé polinesio nuevo en la familia, así que decidieron hacer dos pruebas de embarazo.

Al principio explican que tuvieron sospechas ya que Less había estado mareada y se sentía extraña en los últimos días, además en La Verdad Noticias te contamos que por fin Lesslie se dejó ver en público con su nuevo novio.

¿Lesslie está embarazada?

Esto hizo que sus fans realmente creyeron en la posibilidad de que la pequeña polinesia estuviera embarazada, aunque al final del video podemos ver que las pruebas salen negativas y todos se ponen tristes porque estaban muy ilusionados. Incluso se escucha a la mamá de los hermanos que quería ser abuela.

Por su parte, los fans, están apoyando a la famosa Less y le han dedicado palabras de aliento, para animarla y decirle que cuando llegue la hora de ser mamá, seguro será un gran ejemplo para muchos.

"Creo que no era el momento, si en algún momento llega me imagino que Less será una gran mamá".

"Que lindo sería ver a Less de mamá".

"Less sabrá cuando es el momento, y cuando llegue todos la apoyaremos".

¿Cuándo se estrena el documental de Los Polinesios?

¿Cuándo se estrena el documental?

El documental de Disney sobre Los Polinesios estará disponible el próximo 28 de enero a través de su plataforma de streaming. En este nos contarán un poco sobre toda su carrera en Youtube y como ha sido su camino al éxito.

