Los Montaner Live: ¿Cómo y dónde ver el show de la familia de artistas?

Los eventos y shows por streaming y totalmente en vivo fueron popularizados por la pandemia de COVID-19, esta situación seguirá una jornada tremenda e inédita de la presentación de "Los Montaner", programa que reunirá por vez primera a Ricardo Montaner, Camilo, Evaluna y además a Mau y Ricky juntos en un escenario.

Es importante mencionar que el show será transmitido en directo desde el anfiteatro "Altos del Chavón" en República Dominicana, donde los cinco artistas se presentarán ante todo el mundo de manera en línea y completamente en vivo.

La Verdad Noticias informa que para poder ver el show “Los Montaner” en vivo todavía estás a tiempo de comprar una entrada, para que al arranque del mismo puedas ver el evento con los más grandes éxitos de la familia Montaner.

¿Dónde puedo comprar entradas para Los Montaner?

Una entrada para ver el show en vivo de “Los Montaner” puede ser comprada a través de Puntoticket.com. Cabe destacar que actualmente solo quedan entradas generales, que tienen un valor de 17.900 más 2.690 pesos por cargo del servicio, por lo que un pase cuesta en total 20.590 pesos chilenos.

Los Montaner tienen horario programado para este sábado 31 de julio a las 21:00 horas de Chile, pero podrás verlo en toda América Latina.

¿Dónde ver el nuevo show de “Los Montaner”?

Los Montaner se presentarán por streaming para todo el mundo y podrás ver el show en Losmontanerlive.com. Si no puedes ver el evento esta noche, habra una repetición exclusiva en el mismo sitio este domingo 1 de agosto a las 9:00 hrs de chile.

Uno de los primeros en felicitar a los Montaner por este evento ha sido Aitana, que ha colaborado recientemente con Evaluna en "Aunque no sea conmigo", su tema conjunto. “No, no, no, ¡me muero! No os lo podéis perder. Mucha suerte chicos”, ha escrito en apoyo a sus compañeros.

