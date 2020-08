Los Mascabrothers rompen el silencio sobre sus excesos y adicciones

Germán y Freddy Ortega, mejor conocido como “Los Mascabrothers”, estuvieron como invitados en el programa de ‘La última y nos vamos’ que es conducido por Yordi Rosado, fue ahí donde los hermanos hablaron sobre sus adicciones y excesos cuando más fama tuvieron gracias a sus shows.

Yordi les cuestionó si la fama para ellos había sido impresionante tanto en mujeres, alcohol y drogas a lo que Freddy Ortega, sin titubear, aseguró que la fama nunca le ha pegado, sin embargo, si le pegó del lado de la fiesta.

Freddy y Germán Ortega se convirtieron en la pareja de comediantes más populares de México.

“A mí la fama nunca me ha pegado jamás si me pegó en la fiestecita porque nunca lo he negado, pues imagínate en ‘Los Mascabrothers’ quien no llegó ahí de gente famosa y entonces ahí era nuestro desorden en el camerino, entonces cada viernes cada sábado teníamos visitas y echar la copita, pero la fama te lo juro por mi vida que nunca”, aseguró el comediante.

Freddy Ortega contó que le llegó a pegar más del lado del exceso del trabajo: “Yo la llegue a pagar más por el exceso de trabajo, pues estaba haciendo: 'La Parodia', 'El Privilegio', 'La Gira del Tenorio', 'Los Mascabrothers' y yo todavía hacía sábados y domingos 'Peter Pan', hasta que mi cuerpo dijo ¡Ya no puedo más!”.

Los Mascabrothers lograron dejar una vida de adicciones

La fama nunca les afectó, pero si los indujo a una vida llena de adicciones.

Por su parte, Germán confesó que sí tuvo excesos tanto con el alcohol como con drogas: “En mi caso como se salió, mira primero se vuelve ocio primero más que nada es el ocio que se da de tantas carreteras, aviones sube baja y pues con brothers y todo que se daba la copita acabando la función de ahí sale del teatro vamos al cuarto de quién, seguir no porque mañana hay que pararnos porque hay que viajar a tal ciudad se vuelve un ocio porque llegó un momento que abres los ojos y no sabes en donde estas”.

Germán Ortega aseguró que la cocaína la dejó de un día para otro por decisión propia: “Yo sí con el alcohol porque digo estamos hablando de cocaína, a mí no me da miedo decir la palabra cocaína. Yo de la noche a la mañana dije bye a la cocaína porque si me llegó a afectar de que ya estabas asó como y daba (frío con temblores en el cuerpo) y te levantas y te deprimes”.

Te puede interesar: Los Mascabrothers ya tienen nuevo proyecto en Televisa ¡Conócelo!

Sin embargo, el alcohol no podía dejarlo hasta que en punto llegó a despertarse con una botella en la mano para seguir tomando y fue ahí donde tomó la decisión de tomar terapia: “Pero una vez yo ya estaba mal que trabajamos mucho y después ya teníamos nuestros días de lunes a jueves sin hacer nada. Entonces mis días eran: tomaba el sábado, el domingo pues me seguía y llegaba el lunes y otra y otra y otra. Una vez yo me levanté con una botella de vino ya tomando así, entonces fui cuando le dije a mi esposa sabes que llévame un lugar y yo fui ahí por mi propio pie”.

Además, Germán contó que estuvo alrededor de tres semanas y media, pero decidió salirse porque ahora tenía el vicio del cigarro y eso no le gusto: “Estuve ahí como tres semanas y media me hice popular ahí, pero yo cuando estaba ahí ya estaba fumando cosa que nunca hacia y dije ‘a ver me voy rehabilitar de una cosa y voy a salir fumando, pues no va por ahí’ decidí salirme porque quise intentarlo de otra manera. Entonces esto viene dentro de que verdad tú tengas un autocontrol y así fue con la cocaína no tuve que tomar terapia y con alcohol si me ha costado trabajo, pero tampoco es algo que yo traiga de que me muero si no tomo”.

Finalmente, Germán agradeció que afortunadamente pudo dejar de lado esos vicios para disfrutar de su familia y de su éxito, sin embargo, sigue viviendo un día a la vez.

Fotografías: Twitter