Los Locos Adams, Zombieland y más estrenos en el cine para esta semana

El cine es parte fundamental de la sociedad, pues una salida al cine puede ser una cita perfecta, ya sea para ir con la pareja o con amigos, por eso, para saber qué película es la mejor para esta semana, aquí te hablamos de los estrenos de esta semana.

Los Locos Adams

Esta semana transcurrirá el día de muertos y Halloween, dos festividades muy marcadas, que, sin duda, influyen para el estreno de ciertas películas, como lo es Los Locos Adams. En esta versión animada Morticia y su familia tienen que afrontar un cambio de casa, pero más aún, los primeros problemas y cambios adolescentes de merlina.

Un Papá Pirata

En esta película mexicana cómica podremos observar la vida de un joven que descubre que su papá no es su verdadero papá biológico, por lo que hace hasta lo imposible por encontrarlo, y descubre que es un ex actor de TV, quien ahora es fracasado, por lo que intentará ayudarlo a tener una mejor vida.

Zombieland: Tiro de Gracia

Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Zoey Deutch protagonizan esta secuela, donde los guerreros deben enfrentarse a un Nuevo tipo de zombies y de humanos que han evolucionado desde la primera película, llegando hasta la casa blanca.

Estafadoras de Wall Street

La película protagonizada por Jennifer Lopez, habla de un grupo de ex strippers que quiere vengarse de sus clientes, estafándolos, y harán todo lo posible para sacarles mucho dinero.

Te puede interesar: Cine: Ana de la Reguera será la protagonista de 'The purge'

Sin duda hay muchas opciones para poder apreciar en la pantalla del cine esta semana, pero, si aún no has visto Guasón, o Maléfica 2, no te preocupes, que aun seguirán en cartelera, pero no tardes mucho, porque podrían quitarlas la próxima semana, pues, como mencionamos a principios de esta nota, las mejores películas vienen a final de año.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos