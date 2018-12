Los Kassino de Chucho Pinto despiden con mucho ritmo “El Año Viejo”

Una agrupación que sigue dando muestras del potencial que en vida el gran maestro Chucho Pinto les enseñó, son Los Kassino, quienes en esta ocasión despiden “El Año Viejo” de una forma inigualable a ritmo de cumbia.

Relatando toda esa alegría y el optimismo de ver las cosas buenas que el año que se despide les dejó, Los Kassino de Chucho Pinto quieren despedir el año 2018 bailando y gozando con el público que desde entonces y hasta ahora los sigue fielmente.

Los Kassino quieren cerrar el año tocando cumbia.

Uno de los temas que son clásicos en esta temporada decembrina es sin duda “El Año Viejo”, la emblemática melodía compuesta por Crescencio Salcedo Monroy y que interpretara Tony Camargo en 1963 ahora toma un giro excepcional en voz de esta agrupación campechana pionera en el género tropical.

“Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas ¡Ay! yo no olvido no, no, no el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra…”, suena en las estrofas de la canción.

El viernes 7 de diciembre la participación de Los Kassino de Chucho Pinto en la gran pre-posada baile que se llevó a cabo en el Trópico de Puebla fue todo un éxito, donde además estuvieron Los Deakino, Chicago 5, Alfredo Barrios “El Pillo” y Su Nueva Sociedad, un magno evento para una espectacular noche.

Y no olvides seguir apoyando la música de Los Kassino de Chucho Pinto en las emisoras de radio que prefieras solicitando “El Año Viejo” y de esta forma enterarte de lo que acontece en su entorno mediante las redes sociales:

Facebook: Los kassino de Chucho Pinto

Instagram: @loskassino

Twitter: @loskassino

YouTube: Los Kassino de Chucho Pinto Official

Ricardo D. Pat