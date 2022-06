Los Jonas Brothers recibirán estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood.

Uma Thurman, Paul Walker y los Jonas Brothers son solo algunos de los nombres famosos que adornarán el icónico Paseo de la Fama de Hollywood en 2023.

La presidenta del panel de selección del Paseo de la Fama de la Cámara, Ellen K, anunció las selecciones el viernes. Se honrará a un total de 24 artistas en las siguientes categorías: películas, televisión, teatro en vivo/actuación en vivo y grabación.

Thurman fue seleccionado en la categoría Películas junto con el cómico Vince Vaughn, el rapero y estrella de "Fast & Furious" Ludacris, la estrella de "The Sinner" Bill Pullman y el director John Waters, conocido por su trabajo en "Hairspray", "Pink Flamingos, ” y “Cry-Baby”.

¿Qué otros famosos se unen al Paseo de la Fama de Hollywood?

La actriz nominada al Oscar Juanita Moore y la querida estrella de la franquicia “The Fast and The Furious”, Paul Walker, recibirán un homenaje póstumo en la categoría. Moore murió en 2014 a la edad de 99 años, mientras que Paul Walker murió en 2013 a la edad de 40 años después de sufrir lesiones fatales en un accidente automovilístico.

La banda de pop "Jonas Brothers" recibirá su estrella en la categoría de Grabación, uniéndose al rockero Lenny Kravitz, Marc Anthony, Sheila E, Irving Azoff, Blake Shelton y Charlie Wilson.

Jenni Rivera será homenajeada póstumamente en la categoría Grabación. Murió en 2012 en un accidente aéreo que mató a otras seis personas. La Verdad Noticias informa que, las fechas de la ceremonia de las nuevas selecciones aún no se han anunciado.

Más famosos se suman al Paseo de la Fama

La categoría de televisión honrará al actor y director Jon Favreau, la estrella de "The Office" y "The Mindy Project" Mindy Kaling, la estrella de "Bad Boys" Martin Lawrence, la estrella de "The Karate Kid" Ralph Macchio, la estrella original de "Saturday Night Live" Garrett Morris y la estrella de “Anatomía de Grey”, Ellen Pompeo.

La categoría Teatro en vivo/Actuación en vivo honrará al pianista de renombre mundial Lang Lang, a la cantante Melba Moore, así como al grupo a capella Pentatonix en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood.

“El panel seleccionó cuidadosamente a estas personas talentosas y estamos ansiosos por celebrarlas cuando se conviertan en parte de la historia de Hollywood con la presentación de su estrella en la pasarela más famosa del mundo”, dijo Ellen K durante la conferencia de prensa del viernes.

