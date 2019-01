Los Jonas Brothers estrenarán en Netflix su película documental (VIDEO)

Los Jonas Brothers estrenarán película en Netflix (VIDEO)

Netflix estrenará entre su catálogo la película “Jonas Brothers The 3D Concert Experience” que trata sobre la gira “Burnin' Up” del trío de hermanos y que estará disponible desde el 1 de febrero de este año.

Cartel oficial de la película.

La película seguirá las mejores experiencias de los Jonas Brothers en su gira “Burnin' Up” mientras están en Nueva York en 2008, que promete ser todo un espectáculo del cual los fanáticos de la banda no deben perderse.

Dentro del filme que es en un formato documental, se verán interpretaciones de sus canciones en los conciertos, actuaciones en televisión para promocionar su álbum y entrevistas; en conjunto, dando una mirada de lo que vivieron en su momento Joe, Kevin y Nick cuando eran la boy band del momento.

Cabe mencionar que esta presentación tendrá como invitados especiales a Demi Lovato, quien canta con chicos "This Is Me" y Taylor Swift en "Should've Said No", una experiencia digna de verse en el mes del amor y la amistad.